La increíble historia tipo ‘Destino Final’ del hombre que murió en la montaña rusa de Six Flags

Hassan Jihad Ibn Kariem murió al caer de la montaña rusa 'Goliat' en un parque de Six Flags en EU. (AP/Especial)

Desde prinicipios del milenio, la película Destino Final ha traumado a varias generaciones. ¿Quién no ha sentido miedo de una camioneta cargada con troncos o varillas, o de que algún ladrillo vaya a caernos súbitamente de la nada?

El pasado lunes 12 de octubre, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un accidente ocurrido en una montaña rusa del parque de atracciones Six Flags Over Georgia, informaron medios locales.

La situación, ya de por sí trágica, cobra más relevancia luego de la víctima de la montaña rusa fue identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, quien había escapado en diversas ocasiones de la muerte, hasta que ésta lo alcanzó en el parque de diversiones.

Diversos testimonios han relatado que el hombre, de 42 años, salió disparado del asiento mientras ‘Goliat’ circulaba a más de 100 kilómetros por hora, golpeando la estructura varias veces antes de caer al vacío.

Una carrera contra la muerte

Diversos medios locales de Estados Unidos, incluso en español como Telemundo, han retomado la historia de Ibn Kariem, quien era un profesor de 42 años, reconocido y querido en su comunidad, quien había enfrentado algunas situaciones cercanas a la muerte, de las que había salido bien librado.

De acuerdo con dichos reportes, la víctima de la montaña rusa de Six Flags había superado dos veces el cáncer, así como un contagio de COVID-19 y se menciona que días antes del percance logró escapar, junto con su hija, de un auto en llamas.

Cierran montañas rusas en Six Flags

La empresa estadounidense de parques de atracciones Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en EU y Canadá después de que un hombre muriera el lunes en una de ellas, en el estado de Georgia.

La medida afecta a ‘Goliath’, la montaña rusa de 61 metros de altura en la que murió el hombre, en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta, y a otras nueve en seis parques más, precisó el representante en un correo electrónico.

Las siete de EU son ‘Raging Bull’, en Six Flags Great America (Illinois); ‘Goliath’, en Six Flags Magic Mountain (California); ‘Nitro’, en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey); ‘Fury 325’ y ‘Thunder Striker’, en Carowinds (Carolina del Norte), y ‘Orion’ y ‘Diamondback’, en Kings Island (Ohio).

Las otras dos, ‘Leviathan’ y ‘Behemoth’, están en el parque Canada’s Wonderland, en la provincia canadiense de Ontario.

Con información de EFE.