Un hombre muere tras caer de una montaña rusa en Six Flags de Georgia

Tras la muerte de un hombre en Six Flags Over Georgia, las autoridades investigan el accidente y el parque reportó medidas preventivas en otras atracciones. (Redes sociales).

Un hombre murió este lunes 12 de octubre tras caer presuntamente de la montaña rusa Goliath, en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en el condado de Cobb, cerca de Atlanta, Estados Unidos. La Policía confirmó el fallecimiento y reportó que varias personas resultaron heridas.

El incidente ocurrió poco antes de las 16:00 horas, tiempo local, mientras la atracción se encontraba en funcionamiento. De acuerdo con testimonios citados por medios locales, el hombre salió despedido de uno de los vagones y cayó hacia una zona boscosa del parque.

Las autoridades del condado de Cobb no han precisado las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni han confirmado los detalles difundidos por los testigos. Tampoco han informado sobre la identidad y la edad de la víctima o la gravedad de las lesiones de las otras personas afectadas.

Una visitante identificada como Brittany Landry relató a FOX 5 Atlanta que observó cómo una persona salía de la montaña rusa y caía mientras esperaba su turno para subir a otra atracción. Otro testigo declaró a la cadena WXIA que el hombre golpeó varias veces la estructura durante la caída.

Tras el incidente, el parque suspendió sus operaciones durante el resto de la jornada y comenzó a evacuar a los pasajeros que permanecían en la montaña rusa. Un portavoz de Six Flags también informó que atracciones similares en otros parques de la compañía fueron cerradas temporalmente como medida de precaución.

En un comunicado, Six Flags expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y señaló que proporcionaba asistencia a las personas afectadas. El parque ya tenía previsto permanecer cerrado este martes, de acuerdo con la empresa.

¿Cómo es la montaña rusa Goliath de Six Flags?

Goliath es una de las principales atracciones de Six Flags Over Georgia. Inaugurada en 2006, alcanza una altura aproximada de 61 metros y una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora, según información del parque.

El recorrido dura alrededor de 210 segundos e incluye descensos pronunciados y una espiral de 540 grados. Los pasajeros permanecen sujetos mediante sistemas individuales de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó la caída del hombre ni han confirmado si existió alguna falla en los mecanismos de seguridad de la atracción.

Six Flags enfrenta cuestionamientos por la seguridad de sus atracciones

El fallecimiento ocurre semanas después de que Six Flags anunciara el cierre definitivo de la montaña rusa X2, ubicada en su parque Magic Mountain, en California, tras denuncias e investigaciones sobre lesiones graves sufridas por visitantes.

La atracción, que alcanzaba velocidades de hasta 122 kilómetros por hora y contaba con asientos giratorios, permanecía fuera de servicio desde julio, cuando dos mujeres fueron hospitalizadas con hemorragias cerebrales después de utilizarla.