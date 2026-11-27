Sara Santiago e Isaac, adolescentes de 12 y 15 años, fueron vistos por última vez el 24 de noviembre.

Autoridades de la Ciudad de México emitieron una alerta amber por la desaparición de Sara Santiago Arizmendi, de 13 años, quien fue vista por última vez en Iztapalapa junto al adolescente Isaac Rodríguez, de 15 años.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó esta semana que recibió los reportes de ausencia de Sara Santiago el martes 24 de noviembre, y de Isaac Rodríguez el miércoles 25 de noviembre.

La fiscalía capitalina afirmó que agentes de la Policía de Investigación realizan un análisis de las videocámaras públicas y gestionan las grabaciones de cámaras particulares de la zona donde los adolescentes fueron vistos.

La alcaldía de Iztapalapa informó en un breve comunicado que coadyuva con las autoridades y los padres de Sara para que sean ubicados prontamente.

La familia de Sara Santiago ha realizado bloqueos viales parciales sobre Anillo Periférico. Su madre y padre señalaron que el adolescente Isaac “se llevó” a Sara, posiblemente a Puebla o Veracruz, donde tiene familiares.

La madre de Sara Santiago, Blanca Arizmendi, narró para medios de comunicación que su hija fue contactada por Instagram por este joven. La niña desapareció el 24 de noviembre por la madrugada, cuando salió de su casa.

Durante uno de los bloqueos realizados por las familias, el padre de Isaac, Gilberto Rodríguez, fue confrontado y agredido en lugar, mientras la familia de Sara Santiago pedía explicaciones sobre una posible complicidad con el adolescente en la desaparición de la menor de edad.

Ante las cámaras, el padre aseguró no saber nada al respecto de esta acción de Isaac Rodríguez y descartó ser su cómplice. También pidió a los adolescentes que volvieran a la Ciudad de México. Presuntamente, el padre habría recibido un mensaje sobre el posible paradero de los menores, según relató él mismo y la familia de Sara frente a medios de comunicación durante el altercado.

La Fiscalía de la CDMX aún no ha confirmado o negado la información sobre el paradero de Sara Santiago e Isaac Rodríguez.