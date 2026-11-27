La influencer Valeria Márquez fue atacada en su establecimiento 'Blossom: The Beauty Lounge', ubicado en Plaza Santa María.

Un hombre fue detenido en Michoacán por su probable participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Este viernes 27 de noviembre, la Fiscalía del Estado de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión contra Sergio Javier ‘N’, quien fue detenido en la colonia Anexo San Rafael, en Uruapan, Michoacán, por personal de la Dirección de Órdenes de Aprehensión,

Lo anterior en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre las Fiscalías de Jalisco y Michoacán, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las investigaciones, Sergio Javier ‘N’ habría tenido una participación activa antes, durante y después del crimen, por lo que la Fiscalía solicitó a la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

La Fiscalía de Jalisco señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Valeria Márquez y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Así fue el feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco

Valeria Márquez, influencer y empresaria de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok desde su salón de belleza ‘Blossom: The Beauty Lounge’, ubicado en el centro comercial Plaza Santa María, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con las grabaciones, un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por repartidor y preguntó por la joven para confirmar su identidad. Después le disparó en varias ocasiones y escapó del lugar.

El ataque quedó registrado en la transmisión en directo que realizaba Valeria Márquez. Minutos antes de la agresión, la joven contó a sus seguidores que, horas antes, un supuesto repartidor había acudido al salón para entregarle “un regalo”, situación que le pareció extraña.

Tras los hechos, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

¿Qué se sabe de la investigación del caso Valeria Márquez?

En julio de este alo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer nuevos indicios sobre el feminicidio de Valeria Márquez, luego de la detención de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, Francisco ‘N’, hijo de ‘El R1’ y expareja sentimental de la influencer, habría amenazado a Valeria en varias ocasiones y presuntamente pidió a su padre ordenar el asesinato.

García Harfuch señaló en su momento que esta hipótesis tendría que comprobarse mediante las investigaciones y las pruebas correspondientes.