La viuda de Bronson Reed está embarazada (Foto: WWE).

El luchador Jermaine Haley, mejor conocido como Bronson Reed, murió este viernes a los 38 años por “complicaciones médicas”, según informó la WWE.

“Jermaine era una figura descomunal en WWE, pero más importante aún, era una persona fenomenal, un padre de familia devoto y un querido compañero”, reconoció la empresa.

Según la organización de lucha libre, Paige, esposa del luchador, está embarazada; además, dejó a una hija. “Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos y fans de Jermaine”, expresaron.

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