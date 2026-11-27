Mariana BO dio su postura sobre su situación sentimental tras un comunicado en el que José Eduardo Derbez aseguró que está soltero y negó tener una relación sentimental.

La DJ y productora musical publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que cuestionó que un hombre comparta momentos con una mujer y después, según su postura, la desacredite públicamente.

Aunque no mencionó directamente al hijo de Eugenio Derbez, Mariana defendió su integridad, su trayectoria y su derecho a establecer límites, y dejó claro que tampoco tiene pareja.

¿Qué dijo Mariana BO sobre José Eduardo Derbez?

“Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que acostumbran a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decide poner límites”, escribió la DJ al inicio de su comunicado.

En el mensaje, Mariana cuestionó que alguien busque a una mujer en privado, comparta momentos con ella y utilice las redes sociales para mostrar lo que viven, pero después la desacredite públicamente para proteger su imagen o un ego herido. “No me gusta ni estoy acostumbrada a que me traten así”, condenó.

La DJ enfatizó que su vida personal no debe convertirse en un asunto sujeto a aprobación pública. “Mi vida, mi carrera profesional y mi valor como mujer no están a consideración pública”, escribió.

Además, aseguró que no permitirá que un comunicado afecte su integridad por negarse a tolerar faltas de respeto o de educación.

Al final de su mensaje, Mariana también aclaró cuál es su situación sentimental. “Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”, expresó.

Mariana BO publicó un comunicado en sus redes socuales (Foto: captura de pantalla de IG).

Días antes, Mariana había hablado sobre sus encuentros con el actor en una entrevista para televisión. Entonces dijo que ella y José Eduardo estaban saliendo y conociéndose, aunque aclaró que no tenían una relación formal.

“Estamos saliendo, nos estamos conociendo”, comentó. También describió a Derbez como una persona talentosa y caballerosa, y señaló que ambos se llevaban bien.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su relación con Mariana BO?

En un comunicado lanzado algunas horas antes, José Eduardo Derbez informó que actualmente está soltero y negó tener una nueva pareja. “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió.

El actor ironizó sobre las interpretaciones que podrían hacerse de sus actividades cotidianas. Dijo que, si lo veían cenando con alguien, probablemente tendría hambre; si salía de un hotel, sería porque estaba hospedado, y si sonreía al celular, seguramente estaría viendo un meme.

Sobre su vida sentimental, añadió que su corazón se encontraba “temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”, aunque aclaró, en tono de broma, que su hígado seguía trabajando con normalidad.

El hijo de Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo también dijo que disfrutaba de su soltería y libertad.

José Eduardo Derbez se dijo soltero. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Cabe destacar que, en sus respectivos comunicados, ninguno de los dos mencionó el nombre del otro; sin embargo, ambos habían hablado públicamente del otro o aparecido en redes sociales compartiendo momentos y experiencias.