La Fiscalía de Estados Unidos ofreció de manera formal un acuerdo de culpabilidad a Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, según revelaron documentos judiciales este viernes 27 de noviembre.

“Más temprano hoy, el Gobierno extendió una oferta escrita de acuerdo de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero. La defensa revisará la oferta con el acusado de manera expedita”, indicó una carta firmada por el fiscal de EU para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

El documento, entregado al juez Federic Block en Brooklyn, añade que “hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo”, por lo que ambas partes piden mantener la fecha de juicio del 8 de marzo de 2027 y todos los plazos relacionados.

“En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el asunto sin necesidad de ir a juicio, se pondrán en contacto con el despacho del juez a la brevedad posible para programar una audiencia de cambio de declaración”, añadió el texto.

Si Rafael Caro Quintero no acepta acuerdo de EU, ¿cuándo iniciará su juicio?

La Fiscalía estadounidense, que no detalló las condiciones del acuerdo de culpabilidad en este documento público, respondió así a la petición del juez Block, quien la semana pasada emplazó a ambas partes a informarle sobre la posibilidad de que alcancen un acuerdo de culpabilidad antes del 30 de noviembre.

En dicha audiencia de seguimiento, el juez mantuvo la selección del jurado y el juicio para el 8 de marzo de 2027, y convocó la siguiente audiencia en el caso el 14 de enero del mismo año.

Rafael Caro Quintero enfrenta varios cargos por narcotráfico y conspiración para cometer asesinato por su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Quedó sentenciado a 40 años de prisión en México por el asesinato del agente federal, pero un tribunal anuló su sentencia y lo liberó en 2013, tras lo que continuó con el narcotráfico hasta que su nueva detención en 2022, bajo el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En febrero de 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum lo incluyó en un envío de narcos a EU junto a otros 28 presos que reclamaba este país, entre estos Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del cartel de Juárez.

¿Por qué Rafael Caro Quintero fue expulsado a EU?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, justificó la medida al afirmar que el Gabinete de Seguridad tenía información de que algunos de los 29 capos enviados a Estados Unidos podían quedar en libertad gracias a acuerdos con jueces.

Ese mensaje fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum. “La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, dijo en la ‘mañanera’ del 28 de febrero de 2025.

El entonces fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, agregó que el envío de los 29 narcos a Estados Unidos era legal pues estaba cimentado en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución.