Las mujeres en Afganistán han visto sus derechos disminuirse tras la llegada del regimen talibán en 2021.

En la sombra de las bulliciosas calles de la capital afgana se esconde un mundo oculto: el mundo de las mujeres, que desafían silenciosamente las prohibiciones impuestas por los talibanes, que tomaron el poder en agosto de 2021 tras la retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos.

Para las mujeres de Afganistán, la educación más allá de la primaria está prohibida, salvo la enseñanza religiosa islámica y los cursos de idiomas. Los parques y gimnasios están vetados, los salones de belleza fueron prohibidos por el Talibán y se aplica un estricto código de vestimenta para mujeres que abarca de pies a cabeza.

Si bien las mujeres pueden obtener algunas licencias comerciales, tienen prohibido el acceso a la mayoría de los empleos.

“Ser mujer en Afganistán es un delito”, dijo una exfutbolista cuyos sueños se vieron truncados por la prohibición de practicar deporte.

Las normas son aplicadas por la temida policía moral del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Patrullan las calles con batas blancas, similares a las de los médicos, y pueden detener a las mujeres que infrinjan las normas. Algunas han sido golpeadas.

El ministerio está “plenamente comprometido” a garantizar los derechos de todos bajo la ley islámica Sharia, declaró el portavoz Mohammad Aslam Badriwal a The Associated Press en respuesta a preguntas sobre las restricciones impuestas a las mujeres.

“Nuestras hermanas también pueden llevar a cabo sus actividades sociales y comerciales, siempre que se adhieran estrictamente a los principios de la Sharia islámica y a las leyes vigentes”, dijo, y agregó que la prioridad del ministerio es “garantizar que nuestras hermanas estén completamente seguras dentro de la sociedad y puedan disfrutar de todos los derechos que les otorga la Sharia”.

Algunas mujeres afganas han encontrado maneras de desafiar las prohibiciones, a pesar de los riesgos.

AP presenta la vida oculta de tres mujeres afganas en Kabul, con testimonios anónimos por temor a ser arrestadas. Así es como resisten las mujeres ante los talibanes.

Ella abrió un salón de belleza, prohibidos por los talibanes

Durante años, esta mujer de 40 años trabajó en uno de los salones de belleza de Kabul. Cuando las autoridades los prohibieron, sintió que su vida se contraía.

“Sientes una profunda desesperanza; te desanimas por completo”, dijo. “Ahora mismo, en Afganistán, no queda nada que brinde alegría o consuelo. No hay viajes, ni parques, ni escuelas, absolutamente nada”.

Lo único que le quedaba era el trabajo.

“Pero ahora ni siquiera permiten eso”, dijo. “Es como si, para las mujeres en Afganistán, trabajar se hubiera convertido en un delito”.

A pesar de la prohibición de los salones de belleza, decidió abrir el suyo propio. La demanda era alta, sobre todo para bodas, donde se espera que las mujeres luzcan peinados y maquillajes elaborados.

Alquiló un apartamento y compró el equipo necesario. Pronto, tenía unos 30 clientes. Dado que su marido formaba parte de los millones de hombres afganos que no podían encontrar trabajo, esto representó una tabla de salvación.

Pero las autoridades encontraron su salón clandestino. En la redada se llevaron todo el equipo y casi todos los muebles.

“Me sentía completamente desesperanzada”, dijo. “Si me quitan mi trabajo, lo único que me daba sentido a la vida, ¿qué me queda? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a cubrir los gastos del hogar? Llegué a un punto de desesperación total y pensé: ‘Me voy’”.

Mujeres en Afganistán viven bajo el estricto código de vestimenta para mujeres que abarca de pies a cabeza. (QUDRATULLAH RAZWAN/EFE)

Pero los clientes seguían llamando y ella tenía facturas que pagar. Finalmente, decidió intentarlo de nuevo. Alquiló otro apartamento y reabrió el negocio. Ahora tiene siete empleadas: mujeres jóvenes afganas que mantienen a sus propias familias.

Un día de octubre, el salón de belleza estaba lleno de mujeres que se estaban maquillando para su boda. Estaban tumbadas sobre cojines en el suelo mientras las estilistas les aplicaban polvos en las mejillas.

El ambiente era distendido, pero con una sutil corriente de miedo.

“Cada vez que llaman a la puerta, me preocupa que los talibanes puedan estar al otro lado”, contó.

El fútbol era su vida, y sigue siendo su pasión

Durante su adolescencia, todas sus ambiciones giraban en torno al futbol. Y parecía que sus sueños se estaban haciendo realidad: fue llamada para la selección nacional. Pero dos años después, la prohibición del deporte femenino en Afganistán los truncó.

Sumida en una profunda depresión, pasó seis meses prácticamente sin salir de su habitación.

Su familia estaba preocupada y ella sabía que tenía que encontrar una salida. Finalmente, volvió a jugar, no en canchas, sino en los estrechos confines de su casa.

También empezó a practicar boxeo, convirtiendo una pila de neumáticos viejos en un saco de boxeo improvisado. Según ella, le ayudaba a canalizar sus emociones.

Su verdadera pasión sigue siendo el futbol. Incapaz de jugar bien, ha decidido transmitir sus conocimientos y habilidades a una nueva generación. Entrena a un pequeño grupo de chicos en el diminuto patio amurallado de su casa.

“Vi en ellos los mismos sueños y la misma pasión que yo tuve durante mi infancia”, dijo, con lágrimas en los ojos. “Me hace sentir muy bien entrenar con ellos. A veces, me veo reflejada en ellos”.

Entre el boxeo y el entrenamiento, logra sobrellevar el día a día. Pero su visión del futuro es sombría. Quiere irse y encontrar refugio en otro país.

“No veo ninguna esperanza para mí en Afganistán”, dijo.

“No tenemos ninguna puerta abierta.”

En esta escuela, las lecciones ordinarias son todo menos ordinarias

Los estudiantes llegan de forma escalonada para no levantar sospechas. La puerta se abre lo justo para dejarlos entrar.

Las niñas tienen prohibido acceder a la educación secundaria y superior en Afganistán. (EFE)

En su interior, las asignaturas son las habituales: historia, ciencias, geografía, matemáticas, idiomas y estudios coránicos. Pero no es una escuela cualquiera. Ubicada en una casa particular, sus alumnos son chicos, pero también chicas de hasta 20 años. Al haber chicas adolescentes, las clases deben impartirse en secreto.

Aquí, las profesoras —una joven de 20 años con la ayuda de su hermana adolescente— no tienen formación profesional. Hacen lo mejor que pueden para transmitir lo que aprendieron antes de que las expulsaran del colegio.

“La situación actual en Afganistán dista mucho de ser ideal. Había estado experimentando niveles crecientes de depresión, así que decidí organizar esta clase”, dijo la joven de 20 años.

Según cuenta, empezó hace más de un año con la esperanza de ayudar a las chicas afganas “dándoles esperanza y permitiéndoles continuar con su educación”. Ahora tiene unas 30 alumnas.

Una habitación de la casa se ha convertido en un aula, donde los alumnos se sientan en el suelo sobre mesas bajas de plástico. Dibujos de colores vivos decoran las paredes.

Las restricciones educativas han sido las prohibiciones más impopulares de los talibanes. Los funcionarios han declarado repetidamente que están trabajando en una solución.

Las mujeres fueron excluidas de las universidades de Afganistán.

“En lo que respecta al sector educativo que aún presenta deficiencias, nos esforzamos por resolverlas de manera integral”, declaró en agosto el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid. Sin embargo, no se ha observado ningún progreso.

La joven ayudante de profesora dijo que muchas chicas se han quedado rezagadas y que “queríamos crear un entorno donde las chicas pudieran estudiar y esforzarse por alcanzar sus metas”.

Pero con cada clase que imparten, se arriesgan a ser arrestados.

«Tenemos mucho miedo de los talibanes», dijo. «Tememos que un día vengan a por nosotros, nos acusen de violar sus leyes, nos arresten y nos lleven. Nos aterra esa posibilidad».