Cloud One fue lanzada en 2017 para almacenar información y proporcionar servicios informáticos a la Fuerza Aérea de EU.

Hackers vulneraron Cloud One, la principal infraestructura en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que podría poner en riesgo grandes cantidades de información confidencial sobre operaciones tácticas y personales, informó Reuters este viernes.

El ataque fue descubierto durante el último mes en medio de una actualización de la plataforma, según el reporte, que citó a personas familiarizadas con el asunto que no fueron identificadas. No está claro quién está detrás del ataque ni si los atacantes accedieron a datos.

La Fuerza Aérea lanzó Cloud One en 2017 para almacenar datos y proporcionar infraestructura informática para aplicaciones que incluyen mantenimiento de aeronaves, logística militar y registros de personal. La plataforma reúne servicios en la nube de Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Google y Oracle Corp.

La Fuerza Aérea dijo en un comunicado a Reuters que no hacía comentarios sobre “la situación de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo” de sus redes y sistemas.

Representantes de la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa, Amazon, Microsoft, Google y Oracle no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios enviados fuera del horario laboral habitual.

El Departamento de Defensa ha sufrido previamente incidentes de ciberseguridad relacionados con software en la nube. En 2023, un servidor de Microsoft Azure mal configurado expuso al menos un terabyte de correos electrónicos militares, incluida información personal y conversaciones entre funcionarios.

FIFA también sufre ciberataque: Exponen datos personales y empresariales

La FIFA confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió a los responsables acceder a información personal y empresarial, aunque no precisó qué datos fueron comprometidos ni cuántas personas resultaron afectadas.

De acuerdo con información de Bloomberg, los hackers se hicieron pasar por empleados de la organización para obtener acceso a la información, por lo que el incidente no habría sido resultado de una vulnerabilidad en sus sistemas.

El organismo rector del fútbol mundial informó que trabaja con autoridades y cuerpos policiales para investigar lo ocurrido y condenó la obtención y publicación ilegal de información, especialmente de datos personales.

La organización con sede en Zúrich es la más reciente víctima de un ciberataque tras una serie de incidentes que han afectado a instituciones y empresas europeas. La Comisión Europea reveló la semana pasada un ataque que involucró el uso indebido de una herramienta de inteligencia artificial y provocó el robo de datos personales.

La FIFA también aclaró que los atacantes no accedieron a documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise, un proyecto empresarial impulsado por su presidente, Gianni Infantino, para atraer inversión externa y gestionar eventos como la Copa Mundial.

Con información de Isabel Demetz (Bloomberg).