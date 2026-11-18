Tras las fallas tecnológicas que causaron la suspensión de vuelos en EU, la desconfianza ha llevado a compras de pánico.

Las fallas tecnológicas que están interrumpiendo desde los viajes aéreos y las transacciones bancarias de los estadounidenses hasta las operaciones secretas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) están alimentando la desconfianza pública y la paranoia sobre la infraestructura tecnológica, incluso cuando no existen indicios de que estos episodios estén relacionados entre sí o sean obra de actores maliciosos.

Las interrupciones registradas durante la última semana han provocado suficiente caos como para desatar una ola de compras de pánico entre los consumidores estadounidenses. En Costco Wholesale, el aumento en las compras de alimentos no perecederos, agua y baterías llevó a los analistas a elevar su precio objetivo para las acciones de la compañía de 1.100 a 1.150 dólares. Para el domingo, la mayoría de los generadores de mayor precio de la empresa ya estaban agotados en su tienda en línea.

Los comediantes de programas nocturnos también han aprovechado la turbulencia tecnológica. El programa Saturday Night Live dedicó su apertura del fin de semana a una parodia de una reunión de la CIA, en la que un agente interpretado por el comediante John Mulaney utilizó los problemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de Microsoft Corp. como remate de sus bromas.

Es inusual y preocupante que tantos incidentes de alto perfil se concentren en un periodo tan corto, señaló Joe Slowik, director de investigación de amenazas e ingeniería cibernética de la firma de inteligencia de riesgos Dataminr.

«Nos hemos vuelto demasiado dependientes de una infraestructura inestable que tiene más disponibilidad de la que debería», afirmó.

En un intento por calmar la inquietud, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acompaña al presidente Donald Trump en una gira por Asia, dijo a periodistas la madrugada del miércoles que Estados Unidos no tiene indicios ni pruebas de que las fallas tecnológicas estén relacionadas entre sí o sean resultado de actos hostiles.

Sin embargo, considerados en conjunto, estos episodios ponen de manifiesto preocupaciones más amplias en torno a la inteligencia artificial, incluida la posibilidad de que las herramientas de IA faciliten a actores maliciosos la interrupción de servicios esenciales o la ejecución de campañas de ciberdelincuencia.

El senador demócrata por Virginia Mark Warner señaló en un comunicado que los incidentes parecen ser la «consecuencia de la rapidez con la que la inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberseguridad».

«La IA está haciendo posible identificar vulnerabilidades en cantidades enormes de sistemas a una velocidad sin precedentes. Esto genera una enorme presión sobre las empresas y las agencias gubernamentales para corregir esas vulnerabilidades de inmediato, muchas veces todas al mismo tiempo, lo que somete a una presión considerable a sistemas que no fueron diseñados para soportar ese ritmo de cambio», dijo Warner.

En la falla más reciente, una red informática clasificada que la NSA utiliza para sus comunicaciones internas dejó de funcionar el martes, lo que impidió a algunos empleados acceder a los sistemas de trabajo, según una persona familiarizada con el asunto. El problema llevó a la agencia a pedir a parte de su personal que retrasara su llegada a la sede central en Fort Meade, Maryland, agregó la fuente.

Los problemas informáticos de la agencia de espionaje coincidieron el martes con fallas en algunas plataformas de Apple, el episodio más reciente de una serie de interrupciones que también afectaron el software de Microsoft y provocaron complicaciones en el tráfico aéreo de todo el país durante los últimos días.

Los incidentes del martes culminaron una semana de problemas similares en otros sectores. Entre ellos estuvo una falla técnica en Chase el lunes que provocó que algunas transacciones de clientes tardaran más de lo habitual en procesarse. El banco afirmó que el problema no estaba relacionado con un incidente de ciberseguridad, sino con un error de software en sus sistemas de hardware instalados en sus propias instalaciones.

United Airlines también informó el lunes que un problema tecnológico afectó sus vuelos de salida y que la falla se originó en equipos relacionados con la obsoleta infraestructura de comunicaciones de la agencia.

La falta de respuestas rápidas y claras sobre estos acontecimientos abrió la puerta para que los teóricos de la conspiración y los influencers poco confiables en redes sociales aprovecharan la situación. Algunas publicaciones virales sugirieron que Estados Unidos estaba bajo un ataque coordinado de un gobierno extranjero, o incluso extraterrestre. Otras advirtieron que las interrupciones tecnológicas eran una especie de señal de alerta ante una vaga catástrofe futura.

En Apple, la compañía trabaja para restablecer sus sistemas después de que una actualización interna provocara interrupciones generalizadas el martes, afectando las herramientas de los empleados, las operaciones comerciales y los servicios para consumidores.

La falla dejó fuera de servicio varios sistemas internos, entre ellos AppleWeb, el portal para empleados; AppleConnect, el sistema interno de inicio de sesión, y el acceso a redes privadas virtuales (VPN) para los trabajadores remotos, según personas familiarizadas con el asunto.

El software de productividad de Microsoft sufrió interrupciones durante un periodo más prolongado la semana pasada, después de que un error provocara una falla del sistema durante un procedimiento que, en circunstancias normales, consistía simplemente en redirigir el tráfico de usuarios.

Suspensión de vuelos en EU por ‘equipo obsoleto’

Por su parte, el tráfico aéreo estadounidense vivió su peor fin de semana en décadas después de que un contratista del gobierno intentara sustituir cables de cobre obsoletos en una ubicación remota de Arkansas. El trabajo provocó que un enrutador saturara a otros equipos de la red de control de tráfico aéreo con un exceso de solicitudes de conexión.

La administración Trump enfrenta presiones para ofrecer más explicaciones sobre esta rápida sucesión de fallas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a CNBC que las recientes interrupciones tecnológicas no fueron consecuencia de un ciberataque, mientras que el presidente Trump intentó restar importancia a los problemas cuando fue cuestionado sobre ellos durante su gira por Asia.

«Todo estará completamente bajo control. Así es la vida», dijo Trump el martes, al ser interrogado sobre las interrupciones en Chase y Microsoft. «Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, estas cosas pasan. No hay problema».

Incluso mientras el gobierno buscaba ofrecer garantías sobre las fallas, la Oficina Federal de Investigación (FBI) emitió una advertencia sobre los ciberdelincuentes y los hackers respaldados por gobiernos que buscan utilizar herramientas impulsadas por inteligencia artificial para automatizar ataques contra empresas y otras organizaciones en todo el mundo.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada en septiembre, encontró que 73 por ciento de los estadounidenses estaba preocupado por la posibilidad de que los sistemas del futuro representaran una amenaza existencial para la humanidad. Casi ocho de cada 10 encuestados dijeron estar a favor de frenar o detener por completo el desarrollo de la IA para comprender mejor sus riesgos de seguridad.

A pesar de las reservas de la población sobre los riesgos que plantea la inteligencia artificial, las principales empresas tecnológicas compiten por utilizar esta misma tecnología para detectar y corregir vulnerabilidades en sus sistemas.

Las herramientas de IA ya han permitido identificar cifras récord de fallas de software, aunque las empresas tecnológicas aseguran que, en su mayoría, son ellas mismas las que están descubriendo estos problemas, en lugar de enterarse de su existencia cuando los hackers intentan explotarlos mediante ataques.

Por ejemplo, Alphabet, matriz de Google, informó en julio que había descubierto 433 errores en su navegador Google Chrome, frente a los 11 detectados en una actualización equivalente del año anterior. De acuerdo con la compañía, 401 de esos problemas fueron reportados internamente por Google.

Aun así, en junio, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de otros países integrantes de la alianza conocida como Five Eyes publicaron una alerta conjunta en la que instaron a las organizaciones, entre otras medidas, a acelerar sus procesos de actualización y corrección de software.

«La IA está acortando el tiempo entre el descubrimiento de una vulnerabilidad y su explotación», escribieron las agencias. «Los retrasos en la aplicación de parches aumentan los riesgos, especialmente en los sistemas operativos cuyos ciclos de actualización son prolongados».

Christiaan Beek, de la firma de ciberseguridad Rapid7 Inc., advirtió que nada de lo que se conoce públicamente sobre las interrupciones más recientes sugiere que hayan sido consecuencia de actualizaciones de seguridad apresuradas.

En términos generales, señaló que las organizaciones enfrentan riesgos importantes al depender de procesos obsoletos para responder al aumento de vulnerabilidades detectadas con ayuda de la IA y a las correcciones que estas requieren.

«Los sistemas complejos fallan por razones bastante ordinarias con mucha más frecuencia que por culpa de un adversario», afirmó.

«Sin embargo, que la causa sea ordinaria no significa que sea inofensiva. Y, lo que resulta preocupante, significa que los sistemas de los que dependemos son tan frágiles que podemos dejarlos fuera de servicio nosotros mismos, sin necesidad de que intervenga ningún atacante».