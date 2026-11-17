Se cae red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de EU.

La red de comunicaciones altamente clasificadas que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) está fuera de servicio, de acuerdo con información del medio CNN.

El sistema, denominado NSA Net, permite que los empleados de la agencia intercambien información clasificada de manera interna. Hasta el momento no existen indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque, señalaron las fuentes del medio estadounidense.

El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

¿Qué sabemos de la falla en la red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de EU?

Mientras la agencia investiga el origen y el alcance de la falla, implementó un esquema de llegadas escalonadas para su personal, con el propósito de organizar las actividades durante la interrupción del servicio.

Un funcionario estadounidense en activo y otro afirmaron a CNN que una interrupción en la red de la NSA no afectaría la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump mientras viaja por Asia a bordo del Air Force One.

La aerolínea estadounidense United Airlines también informó de un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional. United definió la situación como una “interrupción generalizada de sus sistemas”.

Sobre el incidente del viernes que obligó a suspender la salida de todos los vuelos de Estados Unidos durante más de cuatro horas, la Administración del presidente Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares.

FEMA realizará una prueba para evaluar procedimientos de alertas

Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12 mil 462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, sigla en inglés) tiene previsto realizar este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia.

Este tipo de simulacros suele ser habitual a nivel estatal, aunque no se realizaba uno de alcance nacional desde 2023 y en esta ocasión no incluirá la alerta por teléfono móvil.

La prueba comenzará a las 14:20 hora del este y consistirá en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.