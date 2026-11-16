La crisis aérea de EU del 13 de noviembre provocó que un estudiante de vuelo tuviera que aterrizar de emergencia.

La suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos el viernes 13 de noviembre generó momentos de tensión entre pilotos y controladores aéreos, particularmente en las aeronaves que ya se encontraban en el espacio aéreo cuando entró en vigor la medida.

Uno de los episodios que reflejó la incertidumbre fue captado en una comunicación de radio entre un controlador y un piloto estudiante que volaba sobre Texas. En la grabación, difundida por TMZ y retomada por diversos medios estadounidenses, se escucha la preocupación del joven cuando recibe instrucciones relacionadas con el aterrizaje de su aeronave sin la asistencia de un instructor.

La emergencia operativa ocurrió después de que la FAA ordenara suspender los despegues en todo Estados Unidos debido a problemas en los sistemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo.

La medida no significó que todos los aviones que estaban volando tuvieran que descender de inmediato. Las aeronaves en curso continuaron bajo coordinación de los controladores, mientras se detenían nuevas salidas para reducir la presión sobre el sistema y mantener la seguridad operacional.

¿Qué hizo el piloto estudiante que quedó atrapado en el aire?

El caso que más llamó la atención fue el de Mosab Nadi, un estudiante de aviación que realizaba su primer vuelo de travesía en solitario cuando recibió la instrucción de aterrizar.

En el audio se escucha al controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Fort Worth Meacham, en Texas, informarle sobre la suspensión nacional de despegues y preguntarle dónde quería aterrizar.

Nadi respondió que era estudiante de piloto y que era la primera vez que realizaba un vuelo de travesía sin acompañamiento. Ante la incertidumbre, solicitó autorización para regresar a Hicks Airfield, el aeródromo desde el que había despegado.

El joven consiguió aterrizar sin contratiempos. En declaraciones posteriores a CBS Texas, relató que sintió un enorme alivio cuando la aeronave tocó tierra, aunque reconoció que la situación lo tomó por sorpresa porque nunca había enfrentado un escenario semejante durante su formación.

¿Cuántos aviones tuvieron que aterrizar o desviarse durante la crisis?

La suspensión encontró aproximadamente 3 mil 500 aeronaves en el aire, según el secretario de Transporte, Sean Duffy. Conforme avanzó la contingencia, el número descendió a menos de 400.

La agencia Associated Press informó que al menos 600 vuelos fueron desviados: 496 regresaron a los aeropuertos de origen y otros 104 aterrizaron en terminales diferentes, de acuerdo con datos de la firma de análisis aeronáutico Cirium.

La FAA confirmó posteriormente que todos los aviones aterrizaron de manera segura. La dependencia explicó que algunas frecuencias de radio y señales de radar permanecieron operativas, lo que permitió a los controladores mantener comunicación y seguimiento de las aeronaves.

¿Por qué suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

La FAA atribuyó la contingencia a una falla de telecomunicaciones que afectó a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.

El 15 de noviembre, la dependencia señaló que una sobrecarga de datos volvió inestable su infraestructura. Entre los posibles puntos de origen identificó instalaciones en Amarillo, Texas, y El Dorado, Arkansas.

La suspensión comenzó alrededor de las 15:30 horas (tiempo del este) y terminó a las 20:15 horas del viernes. La autoridad aseguró que los protocolos de seguridad funcionaron y que no hubo pérdida total de comunicaciones.