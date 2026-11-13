México activa protocolo por suspensión de vuelos: AFAC ‘encadena’ aviones que iban a EU

Las autoridades de EU se apresuraron a descartar que el problema que afecta a los aeropuertos del país sea por un atentado terrorista.

Los vuelos programados desde México hacia Estados Unidos están detenidos, luego de la suspensión de todos los despegues por razones de seguridad en ese país, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) este viernes 13 de noviembre.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) declaró una emergencia después de problemas de comunicación que afectan al control del tráfico aéreo.

La AFAC explicó que las restricciones aplican a las aeronaves que se encuentran en aeropuertos mexicanos y tienen previsto viajar hacia ciudades de EU.

“Se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos”, señaló la dependencia en un comunicado.

¿Qué pasará con los vuelos de México a EU?

Ante las afectaciones en el espacio aéreo estadounidense, la AFAC pidió a los viajeros mantenerse atentos a los avisos de las aerolíneas y los aeropuertos para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

“Se recomienda a los pasajeros con destino a ese país consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos”, indicó.

En el caso del AICM, si tenías programado viajar hacia Estados Unidos, puedes conocer el estatus de tu vuelo en el siguiente enlace.

“La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización”, agregó.

Al respecto, la aerolínea Volaris advirtió que algunos de sus vuelos hacia y desde Estados Unidos podrían incluso ser cancelados.

La empresa añadió que mantiene comunicación con las autoridades aeroportuarias para atender las afectaciones y proporcionar información actualizada a los pasajeros.

“En Volaris, la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad”, señaló la compañía en un comunicado.

FAA de EU, un historial de interrupciones y equipo obsoleto

La medida de gran alcance recuerda a una breve suspensión nacional en enero de 2023 por problemas con el sistema de notificación de seguridad de la FAA para pilotos y controladores de tráfico aéreo, así como a la ocurrida tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La aerolínea United aclaró que los vuelos que ya están en el aire continuarán su trayectoria y que los vuelos nacionales no despegarán mientras se mantenga la suspensión.

“United colaborará con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos una vez que se resuelva este problema”, escribió la compañía.

La FAA enfrentó en los últimos años interrupciones en sus instalaciones de tráfico aéreo debido a equipos obsoletos. La agencia inició en 2025 un ambicioso plan de renovación para abordar los problemas tras obtener 12 mil 500 millones de dólares del Congreso.

Con información de Bloomberg