Aerolíneas en México recortan 10% su flota y privilegian vuelos a EU 

Viva Aerobus y Volaris prevén recortar alrededor de 32 aviones de sus flotas entre finales de este año y el 2027, mientras que Aeroméxico estima congelar el crecimiento de sus aeronaves para el 2027, en un movimiento que busca, en parte, contener la volatilidad financiera.

De acuerdo con un análisis de El Financiero, estas decisiones provocarán que las compañías eliminen cerca del 10 por ciento del total de la flota aérea para proteger sus márgenes financieros frente al encarecimiento de la turbosina y la baja demanda en el mercado interno.

Bajo los nuevos planes estratégicos, Volaris retirará cerca de 17 aeronaves y Viva hará lo mismo con alrededor de 15 aviones y Aeroméxico frenará nuevas incorporaciones.

Estas medidas logísticas ya afectan a los pasajeros que han recibido notificaciones sobre posibles cancelaciones o cambios en sus itinerarios.

Aerolienas méxico Volaris y Viva Aerobus prescindirán de 32 aviones

¿Por qué recortarán sus flotas las aerolíneas mexicanas?

“Viva ha tenido que realizar ajustes en su programación ante una menor disponibilidad de aeronaves, derivada del nuevo requerimiento de inspección preventiva de los motores Pratt & Whitney PW1100G, así como de afectaciones en la cadena de suministro”, informó la aerolínea, confirmando que eliminará los arrendamientos húmedos que mantenía, lo que profundizará la puesta en tierra de su equipo.

Volaris borrará 17 equipos entre octubre de este año y diciembre de 2027, contemplando la venta de al menos tres de ellos. Además, el corporativo dirigido por Enrique Beltranena postergará su expansión.

“Nuestro plan incorpora devoluciones programadas de arrendamiento y ventas planificadas de aeronaves. Paralelamente, reprogramamos las 27 entregas de Airbus y aplazamos 28 entregas hasta 2032”, refirió Beltranena en llamada con analistas.

El impacto sobre el mercado mexicano será doble: además de reducir asientos y recortar rutas locales, las tres principales firmas privilegiarán la conectividad hacia el extranjero, donde logran compensar el alto costo de los combustibles.

Aerolíneas privilegian vuelos a EU

Los recortes de flota tienen, por sí solos, un impacto en los itinerarios de las aerolíneas, pero este se profundizará ya que las tres están privilegiando las rutas fuera de México.

En el caso de Viva Aerobus y Volaris la apuesta es reducir la capacidad nacional para incrementar la oferta a EU, un mercado que les ha permitido compensar el alza de la turbosina y generar ganancias.

En ese caso, Volaris colocará la mitad de su oferta a EU. Incluso, cerrará el último trimestre como la de mayor capacidad de asientos ofertados entre México y la Unión Americana.

Mientras que en México Volaris reducirá su capacidad en un dígito, los asientos al exterior aumentarán en 20 por ciento en el cuarto trimestre.

“Reasignamos la capacidad hacia mercados con mayor demanda, precios y rentabilidad. Esto incluye adelantar 5 nuevas rutas estadounidenses de diciembre a octubre y lanzar el servicio a Atlanta, Boston, Nashville, Raleigh y Washington. Como resultado, se prevé que las operaciones internacionales representen casi la mitad de la capacidad del cuarto trimestre, el nivel más alto en la historia de Volaris”, detalló Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de la aerolínea.

Viva Aerobus también explora nuevas rutas con mayor rentabilidad, al tiempo que equilibra su oferta. Para el año siguiente, la reducción de su flota por problemas con los motores de P&W presionará aún más su oferta, por lo que esta se encaminará a ser más eficiente.

“Mantendremos la disciplina en los ajustes de capacidad ante un entorno de altos precios de combustible y una estricta gestión de costos. Monitorearemos las tendencias de la demanda y del combustible, y priorizaremos la preservación de liquidez”, previó la firma dirigida por Juan Carlos Zuazua.

Las posiciones de las aerolíneas muestran una reducción de flota que, en el caso de la aprobación de su alianza, generará una reducción de aeronaves operativas.

“Va a haber alrededor de 35 aviones menos en el mercado, de un día a otro”, apuntó Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).