Hay elecciones que cambian gobiernos y hay otras que, como los grandes sismos, acomodan las placas tectónicas y mueven el eje sobre el que gira un país. La intermedia estadounidense fue de las segundas.

A partir de enero, 75 por ciento de los estadounidenses vivirán en estados gobernados por demócratas, entre ellos nueve de los diez más poblados y nueve de los diez más ricos. Texas, la fortaleza republicana por excelencia, amaneció azul: gobernadora, senador y Congreso local.

La excepción fue Florida, que los republicanos salvaron de panzazo: Byron Donalds ganó la gubernatura por poco más de un punto, cuando hace cuatro años DeSantis había arrasado por 19, y Ashley Moody retuvo el Senado por menos de tres.

Con el dominio trumpista de la última década, parecía un hecho indiscutible que Estados Unidos era un país esencialmente de derecha, condenado a una hegemónica mayoría MAGA.

David Wallace-Wells lo desmonta en The New York Times al subrayar que el centro de gravedad de esa nación hoy se parece mucho más a la narrativa de un Barack Obama que al show disruptivo de Donald Trump. El trumpismo va a la baja; hoy tiene un apoyo proporcionalmente similar al de los emergentes socialistas democráticos.

Recuerdo lo que dijo Obama la mañana después de la victoria de Trump en 2016: la historia no avanza en línea recta, zigzaguea. Diez años después, el zigzag tomó una dirección nítida, la del Estados Unidos plural y diverso que el trumpismo intentó reprimir, aplastar y destruir.

La balanza la inclinaron los jóvenes, las mujeres y los latinos —que regresaron al bando demócrata—. Texas y California, los dos estados más poblados y ricos, serán gobernados por mexican americans.

El triunfo tuvo dos grandes motores. El primero fue una nueva generación de liderazgos que supo combinar una crítica profunda y bien fundamentada a los desvaríos y abusos de la actual administración con propuestas basadas en valores de equidad y conceptos pragmáticos de solución para los problemas que afectan a la gente común.

James Talarico, seminarista cristiano de 37 años, conquistó Texas. Jon Ossoff, judío de 39, arrasó en Georgia. Abdul El-Sayed, musulmán de 42, hijo de inmigrantes egipcios, ganó Michigan.

Un cristiano, un musulmán y un judío: la expresión más elocuente de una elección en la que hubo muchas primeras veces, techos de cristal y barreras racistas u homofóbicas que fueron derrumbadas en múltiples territorios.

Estamos viendo —casi literalmente— un cambio de piel en la gente que llega al poder en los Estados Unidos. Por ejemplo, los nueve escaños que los demócratas arrebataron a los republicanos los ocuparán senadores con un promedio de 54 años, diez menos que el promedio actual de senadores.

El segundo motor fue el rechazo a un presidente que no cumplió casi nada de lo que prometió. Iba a bajar los precios y el costo de la vida fue la principal queja en las urnas. Iba a drenar el pantano y lo único que drenó fue el estanque frente al Memorial de Lincoln; al mismo tiempo que su familia y sus allegados hacían negocios cripto, recibían aviones de regalo y captaban fondos del Golfo.

Una corrupción de dimensiones galácticas. Jugaron tanto con fuego hasta que les explotó en la cara.

Hacia dentro del país, la mesa está servida para un nuevo ciclo de predominio demócrata. Wallace-Wells anticipa que, como en 2006 y 2008, a esta ola le seguirá probablemente una victoria presidencial.

Hacia fuera del país, el panorama es otro. Los destrozos de Trump no se repararán con una elección. Medio Oriente arde desde febrero, con buques incendiados en el estrecho de Ormuz y un tercer portaaviones estadounidense en la zona.

Ucrania enfrenta el invierno abandonada, con programas de ayuda congelados mientras Rusia bombardea su red eléctrica.

Estados Unidos mandó por el caño cualquier sombra de autoridad moral contra el uso de la fuerza: iniciar una guerra con Irán, abducir a Maduro —arrebatar el petróleo y posponer el retorno a la democracia—; amenazar con quedarse con Groenlandia, ahora ¿con qué cara le exigirá a China que no se trague de un bocado a Taiwán?

La confianza se rompió en meses y repararla tomará una generación, si es que acaso algún día suceda.

Tras el Armagedón electoral, emerge un Estados Unidos que se parece más a nosotros, donde los mexican americans ya son factores reales de poder. El reto es tender puentes con el país que viene sin descuidar al que todavía manda.

El eje giró un poco hacia nosotros, hacia la pluralidad, hacia el bien común. No es poca cosa en un mundo fracturado por las narrativas polarizantes, la crisis de la empatía y la naturaleza carcelaria de los algoritmos.