Sebastián Guevara tenía 23 años y un plan. Ciencia Política en el ITAM, maestría en el extranjero, regreso a México y, con paciencia, una subsecretaría. Era la ruta típica del tecnócrata mexicano. “Y a mí me emocionaba”, acepta. En 2018 se fue a Stanford a estudiar política educativa. Ese mismo año ganó Andrés Manuel López Obrador y el camino se borró. “Me generó un poco de crisis de identidad”, admite.

“No me explico nada de quién soy sino por el hogar donde nací”. Su madre es guía Montessori. Su padre es Gilberto Guevara Niebla, líder del 68, detenido el 2 de octubre en Tlatelolco, torturado en el Campo Militar, preso casi tres años en Lecumberri y luego exiliado. En la cárcel, él y sus compañeros discutían qué habían hecho mal. Guevara Niebla llegó a una conclusión: una ciudadanía mejor educada no habría tolerado algo así. Desde entonces se dedicó a la educación. En la mesa de su casa se hablaba de eso. De política también, pero bastante menos.

Al Sebastián adolescente le apasionaba más aquello. Veía la política como la respuesta práctica a una pregunta “honesta, no sé si hasta ingenua”: cómo mejorar a nuestra sociedad. En la universidad unió las dos cosas. Antes de terminar la carrera ya trabajaba en Valora, la consultora de Miguel Limón y Juan Carlos Mancera, secretario y subsecretario de Educación con Ernesto Zedillo. Seis meses después de salir del ITAM estaba en California.

En Stanford descubrió la importancia de la primera infancia, en una clase que se impartía mitad en el aula y mitad en la guardería de la universidad. Se llenó de materias cuantitativas: ciencia de datos, machine learning, econometría. Seguía en la ruta del tecnócrata.

Regresó a la SEP de Esteban Moctezuma, secretario de AMLO. La puerta se abrió por una salida: su padre, primer subsecretario de Educación Básica del sexenio, renunciaba. Guevara Niebla ha dicho públicamente que lo invitaron para legitimar una agenda que no era la suya. Al despedirse, le contó a Moctezuma que tenía un hijo estudiando política educativa en Stanford. El secretario quiso conocerlo y lo hizo su asesor.

Para Sebastián Guevara, “fue ver desde la primera fila viendo cómo desmantelaban el sistema educativo”. Las escuelas de tiempo completo, el Instituto de Evaluación Educativa. “Cuando intentaba ayudar, realmente no había nada sobre qué asesorar, porque esas decisiones venían de Presidencia”.

Cuando Moctezuma fue enviado como embajador a Washington, pudo quedarse con Delfina Gómez. No vio dónde encajaba. Entonces sonó el teléfono. Era Sofialeticia Morales, doctora en Educación por Harvard, recién nombrada secretaria por Samuel García en Nuevo León.

En Monterrey encontró el espejo invertido de lo federal. Mientras en la capital cerraban escuelas de tiempo completo, allá las restauraban. En el centro dejaron de evaluar, allá empezaron. Y el gobernador dejaba trabajar a su secretaria. Duró un año. Una profesora de Stanford lo recomendó con Minerva Project, una consultora de San Francisco que diseña universidades. Un día, el director general le preguntó a su único empleado mexicano qué opinaba de Ricardo Salinas Pliego. “Revisa su Twitter”, le contestó. Ya lo había hecho: le parecía un tipo interesante. “Interesante es una forma de ponerlo”.

Salinas quería su universidad. Minerva la diseñó. Sebastián era el enlace y terminó contratado: fue director de desarrollo institucional de la Universidad de la Libertad durante sus dos primeros años. Se encargaba de la planeación, evaluación, relación con la SEP, atracción de estudiantes y estrategia.

No maquilla el proyecto. Forma empresarios y emprendedores, pero también tiene “un propósito de difundir el pensamiento liberal como lucha política”. Y él no se desmarca: “Ricardo y varios, incluido yo, consideramos que sí hay una lucha política por dar ante un régimen”. El alumno ideal, dice, es el inquieto, el que interrumpe, el que nunca fue el favorito de ningún profesor en la prepa. “Ese es el perfil”.

Ahí aprendió lo que en su casa no se discutía: que también se puede tener impacto desde el sector privado. Luego se fue a Oxford a estudiar negocios. Regresó hace poco, en modo emprendedor.

Con un profesor de Oxford armó Infi, un sistema de agentes de inteligencia artificial para reducir la burocracia en escuelas y universidades, que destinan entre 40 y 50 por ciento de sus recursos a tareas administrativas. Por su cuenta, además, está lanzando Pizarra, una plataforma para que las escuelas privadas encuentren maestros verificados. “Hoy se buscan en grupos de WhatsApp. Y cuando los maestros avisan el domingo en la noche que faltarán a clases, los directivos suelen llamar a la profesora jubilada, o el maestro de deportes acaba dando la clase de física”.

–¿Y el sueño de ser secretario de Educación?

–Todavía lo tengo por ahí.

Guevara no es optimista. Tampoco nostálgico. “Veníamos de un mal lugar. Estamos en uno todavía peor”. Le irrita que los críticos de la ‘4T’ hablen como si ésta hubiera destruido “un proyectazo”. Tampoco lo era. Su receta para el avance educativo es casi aburrida: agua, luz, baños limpios, computadoras que funcionen y maestros bien formados, bien pagados y respetados. “Antes de discutir sobre inteligencia artificial en el aula, tenemos que asegurar que no haya escuelas sin baño”.

Y lo de siempre, los maestros: “La SEP no los ve como expertos, sino casi como operadores de una categoría mediana. Se les trata como ficha de cambio político. Jamás habrá una reforma educativa exitosa mientras se siga maltratando a los maestros”.

Sebastián Guevara ya no cree en rutas trazadas. Tiene una sola pregunta, la misma desde el ITAM: ¿cómo se mejoran los sistemas educativos? Ahora tiene más respuestas. Desde el gobierno, desde una universidad o desde una startup. Da igual por dónde.