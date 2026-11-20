Hace unos días murió, a los 87 años, Richard Posner, juez y profesor que tanto aportó al derecho y a la economía. Durante muchas décadas, abogados y economistas estudiaron lo mismo sin hablarse: los primeros analizaban normas y precedentes; los segundos, incentivos y costos. Posner dedicó buena parte de su vida a demostrar que esa separación era artificial y, además, un error.

Sus primeras aportaciones partían de preguntas sencillas: qué incentivos genera una norma, cuánto cuesta cumplirla y cómo regula el Estado, incluso cuando se equivoca al hacerlo. Posner no inventó el análisis económico del derecho. Antes de él, Coase, Calabresi y Becker hicieron aportaciones fundamentales que ameritaron hasta premios Nobel. Pero Posner tuvo la fortuna y especial característica de estar en el centro del debate jurídico y cerca de las oficinas de gobierno donde se diseñaba y aplicaba la regulación y, sobre todo, de los tribunales que revisaban e interpretaban. Esta experiencia le dio un enfoque especial a todas sus aportaciones que no solo eran parte del trabajo académico, sino que contaban con experiencia práctica. En 1973 publicó Economic Analysis of Law, un libro que hemos usado todos los que enseñamos estos temas y que sometió la responsabilidad civil, los contratos y el proceso judicial al análisis de eficiencia, costos de transacción e incentivos. Su planteamiento era que las normas deben juzgarse también por lo que provocan en la conducta de personas y empresas, y no solo desde la doctrina.

Su hipótesis de que el common law (el derecho americano) tiende a soluciones más eficientes que el derecho civil sigue en debate, igual que la objeción de fondo a su obra: maximizar la riqueza no equivale a hacer justicia, y la igualdad, la distribución o los derechos individuales difícilmente caben en una función de eficiencia. Aun así, obligó a los juristas a preguntarse para qué sirve el derecho, y no únicamente qué dice.

En competencia económica sus aportaciones fueron enormes. Separó la discusión teórica sobre el tamaño de las empresas y orientó el derecho de competencia hacia los efectos de sus conductas: ser grande no es malo, y el poder de mercado no es dañino en sí mismo. Hoy damos por hecho que no toda restricción perjudica al consumidor, que lo que hay que perseguir es el abuso del poder de mercado y las barreras, y que deben valorarse las eficiencias de cada conducta. Su pensamiento ayudó a consolidar la visión económica de esta materia. También influyó en el estudio de la regulación: desarrolló una mirada crítica sobre la intervención del gobierno y advirtió que los procesos regulatorios pueden terminar sirviendo a los propios intereses de los sectores regulados, lo que contribuyó a las teorías de la captura regulatoria.

En 1981 Ronald Reagan lo nombró juez de circuito, que presidió de 1993 a 2000. En casi 36 años escribió más de 3,000 resoluciones con un estilo directo, pragmático y poco formalista. Para él, los jueces no son autómatas que aplican normas, sino personas que deciden con información imperfecta, poco tiempo, enormes cargas de trabajo, ideologías personales y consecuencias reales que les afectan. Su libro How Judges Think (2008) y obras similares posteriores son una referencia para cualquier juzgador y quienes analizan sus decisiones. Su pragmatismo jurídico ha reforzado la idea de que los abogados debemos alejarnos un poco de las teorías abstractas y acercarnos a la realidad, no sólo económica, sino institucional y social. Posner nos recuerda que un sistema judicial eficiente facilita la inversión y el desarrollo económico.

Más que una teoría sobre cómo debe funcionar el derecho, Posner nos dejó una costumbre: revisar las normas por lo que hacen en la realidad y por los incentivos que generan, más allá de lo que dicen. Cada regla mueve incentivos, reparte costos y condiciona decisiones. Con la inteligencia artificial, los mercados digitales y un Estado cada vez más presente en los mercados, esa costumbre es hoy más útil que nunca. Para entender el derecho hay que mirar mucho más allá de los códigos y los expedientes.