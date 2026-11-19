El peso mexicano cayó por debajo de la marca de 19 por dólar, alcanzando su nivel más bajo en más de un año, a medida que la perspectiva de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal intensificó una venta masiva impulsada por la postura monetaria expansiva de México.

El peso cayó un 0.9 por ciento hasta 19.04 por dólar, su nivel más bajo desde el 24 de junio de 2025, extendiendo las pérdidas del día anterior, ya que las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EU mostraron que casi todos los funcionarios esperan un mayor ajuste en los próximos meses para controlar la inflación. El jueves, las actas de la última reunión del Banco de México reafirmaron la postura acomodaticia de la mayoría de los legisladores.

“El tipo de cambio USD/MXN muestra una tendencia al alza, tras haber registrado en la jornada anterior su mayor avance diario desde abril de 2025, afectado por el cierre de posiciones de carry trade en monedas de mercados emergentes. Asimismo, los inversionistas aguardan la publicación de las minutas de Banxico para identificar los factores considerados por los miembros de la Junta de Gobierno, así como la posible permanencia de la tasa de interés de referencia en su nivel actual”, indicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico y Cambiario de Monex.

La decisión del Banxico, que se produjo cuando la inflación se aceleró más de lo previsto, alimentó la especulación de que los responsables de la política monetaria buscan una moneda más débil, ya que su fortaleza amenaza la industria turística del país y sus exportaciones a Estados Unidos.

Mientras que los activos de riesgo en todo el mundo sufrieron ventas masivas, el peso fue la moneda que más perdió en los mercados emergentes el jueves, acumulando una caída de más del 10 por ciento desde principios de septiembre.

A la par, el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas de países desarrollados, registra un descenso de 0.10 por ciento, hasta los 103.76 puntos. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (BBDXY) avanza 0.04 por ciento, a mil 241.31 unidades.

¿Cuál es el precio del dólar en la ventanilla?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar se ubica en 19.44 pesos, de acuerdo con los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se ubica en 5.09 por ciento, mientras que el bono mexicano al mismo plazo registra un rendimiento de 9.29 por ciento.

Las divisas más apreciadas son el dólar neozelandés, con 0.60 por ciento; el rublo ruso, con 0.55 por ciento; el won surcoreano, con 0.40 por ciento; el dólar canadiense, con 0.22 por ciento, y la corona sueca, también con 0.22 por ciento.

En tanto, las divisas más depreciadas son el shekel israelí, con 0.41 por ciento; el yen japonés, con 0.37 por ciento; el peso colombiano, con 0.30 por ciento, y el real brasileño, con 0.15 por ciento.

Con información de Bloomberg.