El clima en Jalisco para este viernes 20 de noviembre anuncia un día con condiciones frescas por la mañana y templadas por la tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se espera cielo mayormente nublado y vientos ligeros, sin probabilidad de lluvia en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas habrá en Guadalajara y sus municipios?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 11.0°C y 26.0°C. Para sus habitantes, incluyendo las zonas principales que actualmente marcan 17.6°C, se anticipa un ambiente fresco en la mañana y templado al mediodía.

Zapopan presentará valores muy parecidos, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 26.0°C. San Pedro Tlaquepaque tendrá el termómetro entre 11.0°C y 26.0°C. Por su parte, Tonalá registrará una mínima de 11.3°C y una máxima de 26.3°C, siendo ligeramente más cálido.

¿Habrá lluvias este viernes en la Zona Metropolitana?

La probabilidad de lluvia para la Zona Metropolitana de Guadalajara es nula este viernes. Las condiciones atmosféricas indican un cielo mayormente nublado en las cuatro ciudades principales: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

El viento será ligero, con una velocidad de 4 km/h en toda la región, lo que contribuirá a un día tranquilo. No hay alertas por fenómenos meteorológicos extremos, lo que garantiza un viernes sin sobresaltos climáticos para los residentes.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 20 de noviembre : Máxima de 29°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Sábado 21 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Domingo 22 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, que pasarán de 29°C el viernes a 24°C el domingo. Las mañanas se mantendrán frescas, con mínimas que variarán entre 10°C y 12°C, y el cielo seguirá nublado.

¿Qué precauciones tomar ante el clima de Jalisco?

Ante las mañanas frescas y tardes templadas, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Aunque el cielo estará nublado, la exposición solar puede ocurrir, por lo que es bueno usar protector solar.

Es aconsejable vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. La diferencia entre la mañana y la tarde puede ser notable, lo que hace que una chaqueta ligera sea útil para las primeras horas del día.

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