El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este jueves 19 de noviembre traerá un día con cielos nublados.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 27°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta condición se debe a sistemas meteorológicos activos en otras regiones del país.

¿Qué temperaturas esperan en Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, los habitantes experimentarán una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 27.0°C. Para el municipio de Zapopan, los valores serán muy similares, con una mínima de 11.3°C y una máxima de 27.0°C.

Mientras tanto, en Tlaquepaque, se anticipa una mínima de 11.3°C y la temperatura máxima alcanzará los 27.3°C. Por su parte, en Tonalá, la mínima será de 11.7°C y la máxima llegará a los 27.3°C, con vientos ligeros de 3 km/h.

¿Habrá lluvias en Jalisco o vientos fuertes mañana?

El pronóstico general para la Zona Metropolitana de Guadalajara indica cielos nublados durante la mayor parte del día. No se espera probabilidad de lluvia, por lo que los paraguas no serán necesarios en las calles de la capital jalisciense.

El viento en la región será ligero, con velocidades de 4 km/h en Guadalajara y Zapopan, y de 3 km/h en Tlaquepaque y Tonalá. El clima se mantendrá estable, sin alertas por fenómenos extremos como frentes fríos o tormentas invernales.

Clima para el jueves 19 de noviembre el Jalisco. (Conagua).

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 11°C, Cielo despejado, viento de 3 km/h.

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 27°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días en Jalisco muestra una ligera baja en las temperaturas máximas, pasando de 28°C el jueves a 26°C el sábado. Las mínimas se mantendrán alrededor de los 11°C y 12°C, indicando mañanas frescas y noches agradables.

Clima para Jalisco el viernes 20 de noviembre. (Conagua).

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y cálidas durante el día, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente si realizan actividades al aire libre. Es importante usar protector solar, aunque el cielo esté nublado, para proteger la piel.

Se sugiere vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Aunque no se esperan lluvias, tener una chamarra ligera a la mano es útil para las primeras horas del día y la noche, cuando el ambiente refresca.

¿Dónde consultar información oficial del clima en Jalisco?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se invita a la población a consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones de calidad del aire se mantienen dentro de los rangos aceptables para la región.

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