Así estará el clima en la Península de Yucatán este jueves 19 de noviembre.

Para el jueves 19 de noviembre, la Península de Yucatán espera un día con predominio de calor y cielos mayormente despejados, a pesar de la influencia de un frente frío que afectó otras regiones del sureste mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las temperaturas serán agradables en la mañana y cálidas por la tarde, con vientos ligeros que no superarán los 6 km/h.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana jueves?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 17.3°C y la máxima alcanzará los 33.7°C. Para la capital yucateca, se esperan rangos que oscilarán entre los 18°C y 35°C durante el día, con vientos de 5 km/h y cielos poco nubosos, invitando a disfrutar del ambiente cálido.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal tendrán mínimas de 21.0°C y máximas de 28.3°C, con cielos despejados y vientos de 6 km/h. Tulum registrará entre 18.7°C y 30.0°C, con vientos de 5 km/h. Para Playa del Carmen, se prevén mínimas de 19.0°C y máximas de 29.0°C, con condiciones similares de despejado a poco nuboso.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán para mañana?

Las condiciones atmosféricas para el jueves indican un día mayormente seco y soleado en la Península de Yucatán. Aunque el frente frío número 6 ha provocado lluvias en otras zonas del sureste en días previos, para esta región se espera un predominio de cielos despejados a poco nubosos, sin probabilidad significativa de lluvias.

La velocidad del viento se mantendrá en niveles bajos, con promedios de 4 a 6 km/h en la mayoría de las ciudades, lo que contribuirá a una sensación de calma y tranquilidad. La nubosidad será mínima, permitiendo disfrutar de un día con abundante luz solar, ideal para actividades al aire libre en la zona del Caribe Mexicano.

¿Cómo será el pronóstico extendido para el fin de semana en la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 34°C, Mínima de 17°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 34°C, Mínima de 17°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es de temperaturas estables y cálidas. Se mantendrán las condiciones de cielos poco nubosos, con mínimas que bajarán ligeramente a los 17°C y máximas que subirán hasta los 34°C, ofreciendo un ambiente ideal para los visitantes y locales que buscan disfrutar del sol.

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor en la Península de Yucatán?

Ante las temperaturas cálidas que se esperan, se recomienda mantenerse bien hidratado bebiendo mucha agua de manera constante, especialmente durante las horas de mayor calor. Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas para prevenir golpes de calor y deshidratación, cuidando la salud de todos.

Es aconsejable usar ropa ligera, de colores claros y de manga larga para protegerse del sol, sobre todo si se planean actividades fuera de casa. No olvidar el uso de protector solar con un factor de protección alto y sombreros o gorras, especialmente si se visitan las playas o sitios arqueológicos de la Península.

Fuente: CONAGUA.

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