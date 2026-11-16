Yucatán: la nueva frontera industrial de México

El jueves pasado, en la sede nacional de la Confederación de Cámaras Industriales, cerca de cien dirigentes de la industria mexicana revisaron los planos de un estado que hasta hace muy poco apenas figuraba en sus mapas de expansión. La CONCAMIN tiene 108 años, agrupa a más de 120 cámaras y asociaciones y ha visto pasar por su consejo todos los proyectos industriales que el país se ha propuesto desde 1918. Al terminar la exposición del Gobernador Joaquín Díaz Mena, su presidente, Alejandro Malagón Barragán, dijo que lo que se está logrando en Yucatán superó sus expectativas y anunció una mesa de trabajo permanente entre la Confederación y el estado. En una casa con esa memoria, la frase pesa.

La industria mexicana cierra 2026 con el nearshoring otra vez en movimiento, empujado por la incertidumbre de la política comercial estadounidense, y con una definición que la Presidenta Claudia Sheinbaum fijó en el Plan México: el siguiente ciclo industrial del país debe alcanzar al sur-sureste, con inversión portuaria, los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ferrocarril de carga y energía suficiente. El Gobernador llevó a la Confederación el estado de avance de esa definición en el territorio donde más piezas coinciden. Antes lo había expuesto ante la CANACINTRA, en agosto, y ante la CONCANACO, en septiembre. En menos de tres meses, y acompañado cada vez por empresarias y empresarios yucatecos, Yucatán se presentó ante tres de los principales organismos empresariales del país.

El punto de partida es geográfico y conviene leerlo en una carta marítima. México comercia con Estados Unidos sobre todo por tierra, a través de una frontera cuyos cruces están cada vez más demandados. La península de Yucatán ofrece la otra vía: es el territorio mexicano que se adentra en la cuenca del Golfo y el Caribe, un mar interior que comparten Texas, Luisiana, Alabama, Florida, las Antillas, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Desde Progreso, Brownsville queda a unas 22 horas de navegación y Miami a 36; Houston, Nueva Orleans, Mobile y Tampa están sobre el mismo arco. En esa ribera estadounidense se concentran la refinación, la petroquímica, las exportaciones de gas natural licuado y, desde hace poco, la decisión de reconstruir la industria naval, con inversiones como los 3 mil 200 millones de dólares del nuevo astillero de Brownsville. Hacia el sur, el Caribe y Centroamérica se abastecen en buena medida desde los puertos de Florida. Y al oriente la cuenca recupera a un actor que estuvo ausente casi una década: Venezuela ha vuelto a exportar alrededor de un millón de barriles diarios, y con ese crudo regresan a estas aguas los tanqueros, el almacenamiento en las islas y los servicios costa afuera. Una región marítima con ese tráfico demanda puertos profundos, combustible, reparación de buques y manufactura cercana. Yucatán es el punto de México mejor situado para ofrecerlos.

Por eso la obra que ordena a las demás es el Puerto de Altura de Progreso. Su ampliación y modernización es un programa de tres etapas y más de 12 mil 500 millones de pesos en el que concurren el Estado, la iniciativa privada y la Federación. La primera etapa, financiada por el Gobierno de Yucatán con mil 630 millones, concluyó en junio: el canal de navegación creció de 7.4 a 8.1 kilómetros de largo y de 150 a 180 metros de ancho, y su profundidad pasó de 11.75 a 13.30 metros. La segunda la ejecuta SSA Marine con 948 millones: es la ampliación de la terminal de cruceros, con el dragado de la dársena de ciaboga y la extensión del muelle, que permitirá recibir a los barcos más grandes del mundo. Carnival ya anunció 50 arribos de su clase Excel para 2028 y el puerto pasará de unos 400 mil cruceristas al año hacia un millón.

La tercera corresponde al Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina y la administración portuaria: la licitación ya fue adjudicada y la obra está en ejecución, con el dragado y el relleno de las plataformas que llevarán al recinto de 34 a 114 hectáreas. El efecto es un cambio de categoría. Con más de trece metros de profundidad y el triple de superficie, Progreso entra al rango de los puertos que reciben graneleros, portacontenedores y tanqueros de mayor porte, los que hasta ahora seguían de largo hacia Veracruz o Altamira, y la superficie nueva da lugar a terminales especializadas, patios y servicios que el recinto actual no puede alojar. Para la industria, eso se traduce en fletes más bajos y en frecuencias directas con toda la cuenca.

Dentro de ese recinto se gesta la decisión que considero de mayor alcance: una industria nueva para el país. México tiene litorales en dos océanos y todavía no cuenta con un astillero capaz de poner en dique seco a los grandes buques que navegan frente a sus costas. En Progreso se desarrolla, con capital privado, un astillero mayor de reparación, mantenimiento y conversión, para el que un operador líder mundial ya firmó una carta de intención, y la Secretaría de Marina ha declarado a la industria naval una de sus prioridades. El mercado está a la vista. El Golfo y el Caribe concentran cerca de 40% de la capacidad mundial de cruceros, y la mayor parte de esa flota cruza el Atlántico para sus varadas en diques europeos; a ella se suman los buques de carga, los tanqueros y las embarcaciones de apoyo de una cuenca petrolera que se reactiva. Un astillero de esa escala trae consigo oficios que el país casi no forma, de la ingeniería naval a la soldadura certificada, y una demanda sostenida de acero, propulsión, sistemas eléctricos, recubrimientos y electrónica. Estados Unidos decidió reconstruir su capacidad naval en la ribera norte del Golfo. Que México funde la suya en la ribera sur, orientada a la reparación comercial, lo vuelve complementario de ese esfuerzo y lo coloca en una industria de la que había estado ausente.

El ferrocarril resuelve el aislamiento que explicó durante un siglo la ausencia de industria pesada en la península, abastecida casi por completo por carretera. El Tren Maya de Carga, obra del Gobierno de México con una inversión cercana a 25 mil millones de pesos en Yucatán, supera 67% de avance y entrará en operación en 2027. Incluye una terminal multimodal de 100 hectáreas en Progreso, una terminal de transferencia de 125 hectáreas en Umán–Poxilá y cerca de 50 kilómetros de vía nueva, de alta especificación, entre ambas zonas. En Palenque se enlaza con la red ferroviaria nacional y, por ella, con el Corredor Interoceánico del Istmo, el centro del país y la frontera norte. El costo logístico es la variable que más pesa cuando una empresa compara ubicaciones, y el riel lo reduce justo en las cargas que definen a la industria pesada: granos, combustibles, acero, cemento, contenedores. La combinación de puerto profundo y ferrocarril de carga es la que hizo de Altamira y de Lázaro Cárdenas plataformas industriales. Junto a las dos terminales se levantan los Polos de Desarrollo para el Bienestar de Progreso y Umán–Poxilá, el instrumento del Plan México que ofrece suelo industrial y estímulos a la inversión; sus primeras empresas comenzarán a operar en octubre de 2028. La planta que se instale ahí tendrá el tren en la puerta, el puerto a menos de una hora y gas en la red.

La energía era la objeción más antigua. La península es casi una isla eléctrica, unida al resto del país por pocos enlaces de transmisión, y durante años esa condición significó un suministro más caro y más frágil, razón suficiente para que muchas plantas eligieran otros estados. La respuesta tiene dos componentes. El primero es generación: Yucatán tendrá 4 mil 351 megawatts de capacidad instalada en 2030, más del doble de la actual. Mil 519 provienen de las centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, Mérida IV y Riviera Maya–Valladolid, con plena operación en 2028; otros 836 son solares y eólicos y entrarán entre 2027 y 2030. Tizimín II, cuyas torres y aspas desembarcaron por el propio Progreso, es el primer proyecto eólico en seis años y el primero en construirse en el gobierno de la Presidenta, y detrás de él la cartera del estado registra una docena de proyectos energéticos. El segundo componente es el combustible: el gasoducto Cuxtal II, con 2 mil 100 millones de dólares, elevará la capacidad de transporte de gas natural de la península de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios en 2028. La mezcla importa tanto como el volumen. El ciclo combinado da la energía firme que una planta necesita en el tercer turno; la renovable, la energía limpia que los compradores globales ya exigen en sus cadenas de suministro; y el gas, además de generar electricidad, es insumo de proceso para el vidrio, la cerámica, los alimentos, la química y el acero.

La experiencia del norte y del Bajío enseña que el suelo y la energía se resuelven con inversión, mientras que la vivienda y el talento, cuando llegan tarde, se vuelven el límite del crecimiento. El proyecto yucateco los incorpora desde el inicio. Junto al polo de Umán–Poxilá se construye, con la Conavi y el Infonavit, Ciudad Renacimiento: 18 mil 888 viviendas en 198 hectáreas, a corta distancia de las plantas que emplearán a sus habitantes. La oferta universitaria pública crece al ritmo de la obra: la Universidad Nacional Rosario Castellanos abrió en Kanasín y la Universidad Tecnológica del Mar tendrá su campus definitivo en Progreso, a minutos del puerto y del astillero donde trabajarán sus egresados. El Gobernador lo planteó ante los industriales con una idea que resume el sentido social del Renacimiento Maya: la industria que llegue debe encontrar un pueblo con salud, escuela y universidad, y dejarle empleo bien pagado. Ahí está la diferencia con el ciclo del henequén, que produjo una riqueza enorme y la dejó en muy pocas manos.

Cada una de estas obras existe, por separado, en otros estados. Lo singular de Yucatán es que todas se construyen a la vez, la mayoría dentro de un corredor de 50 kilómetros entre Progreso y Umán, y que tienen fecha: 2027 para el tren, 2028 para el gas, las centrales y los polos. Un industrial que ha esperado años una subestación o un ramal entiende de inmediato lo que vale esa coincidencia, porque una planta se decide cuando todas las condiciones están resueltas y se pospone cuando falta una sola. Los indicadores ya la registran. Según el INEGI, la actividad industrial del estado creció 10.98% anual en julio, la cuarta tasa más alta del país, con avances en minería, energía, construcción y manufacturas. El IMCO colocó a Yucatán en el séptimo lugar de su Índice de Competitividad Estatal 2026, la mejor posición de su historia. La cartera de inversión privada suma 88 proyectos por 151 mil 805 millones de pesos. Todo ello en una de las dos entidades del país con Nivel 1 de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para México, la lectura rebasa a un estado. El norte y el Bajío seguirán siendo el corazón manufacturero del país y deben seguir fuertes. A ellos se suma una tercera plataforma, marítima, orientada a Texas y a toda la ribera estadounidense del Golfo, al Caribe, a Centroamérica y a una Sudamérica que vuelve al comercio de la cuenca, construida en coordinación entre el gobierno de la Presidenta, el del Gobernador y el capital privado. Lo que sigue es ejecución: que los calendarios se cumplan, que el talento técnico se forme a la escala que la nueva industria pedirá y que la proveeduría nacional llegue a tiempo. La CONCAMIN lleva más de un siglo acompañando las decisiones de localización de la industria de este país. Que haya puesto a Yucatán en su agenda de trabajo confirma que el sureste ya está en el calendario de la inversión industrial. Esa es la visión compartida que este tiempo exige.