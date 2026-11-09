La certeza cambió de orilla: Estados Unidos, México y la plataforma de Yucatán después del 3 de noviembre

El 3 de noviembre Estados Unidos redistribuyó el poder de una manera que pocos anticiparon. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado, y además la mayoría de las gubernaturas del país, entre ellas Texas, Georgia, Ohio e Iowa. El Presidente Trump gobernará sus dos últimos años con un Congreso de oposición, y en estados que durante décadas fueron sinónimo de continuidad política los poderes quedaron divididos: Texas tendrá gobernadora demócrata por primera vez desde 1995, Cámara estatal demócrata y Senado estatal republicano. Para quien administra capital de largo plazo en Norteamérica el mensaje es más técnico que ideológico: el mapa regulatorio del principal mercado del mundo entra en un periodo de revisión simultánea en el plano federal y en varios de sus estados clave.

Vale la pena distinguir dos cosas que la coyuntura mezcla. Las tendencias de inversión no cambian con una elección. La relocalización de cadenas de suministro hacia el continente, la expansión de infraestructura energética y logística en el Golfo de México y la decisión estadounidense de reconstruir su industria naval son procesos de décadas, respaldados por capital privado ya comprometido y por una lógica geopolítica que ambos partidos comparten. Lo que sí cambia con una elección son las reglas que acompañan a esas tendencias: los incentivos fiscales que una legislatura estatal aprueba y la siguiente revisa, la velocidad y los criterios de los permisos, la asignación del gasto federal en puertos, energía y defensa, los mapas electorales que terminan en tribunales. El capital no abandona una tendencia porque cambie un gobierno. Lo que hace es buscar, dentro de la misma tendencia, el punto geográfico donde las reglas son previsibles y el proyecto ya está en ejecución. Esa búsqueda se decide en comités de inversión, en silencio, en las semanas que siguen a una elección como esta.

Aquí aparece el plano nacional, y aparece con una paradoja que conviene nombrar. Durante dos años el relato dominante sobre Norteamérica colocó la incertidumbre del lado mexicano: la revisión del T-MEC, los aranceles, la reforma judicial, la seguridad. Después del 3 de noviembre la incertidumbre regulatoria más relevante para el capital industrial está del lado estadounidense, mientras México ofrece algo que el vecino acaba de perder por un tiempo: continuidad. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha conducido la relación con Washington con una serenidad que pocos gobiernos del mundo lograron frente a la misma presión, sin estridencias y sin concesiones de fondo, y ha mantenido al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y un plan industrial, el Plan México, que le dio al país una dirección reconocible en el momento en que más se necesitaba. La actividad económica nacional creció 2.0 % anual en el segundo trimestre, según el INEGI, y la estimación oportuna de septiembre apunta a una aceleración cercana a 3.7 %. No son cifras de auge, pero son las de una economía que no se detuvo mientras el entorno se sacudía, y eso, visto desde un comité de inversión que debe decidir en qué orilla del Golfo colocar su siguiente activo, vale más que cualquier dato de coyuntura.

México, sin embargo, es grande y desigual, y la continuidad nacional no se traduce por sí sola en inversión. Se traduce en los territorios donde la obra ya existe. Es ahí donde el plano local deja de ser anécdota y se vuelve argumento. El INEGI reportó que la economía de Yucatán creció 4.3 % anual en el segundo trimestre de 2026, más del doble que el país, y el Instituto Mexicano para la Competitividad colocó al estado en el séptimo lugar nacional de su Índice de Competitividad Estatal 2026, su mejor posición en veinte años, con el primer lugar del país en el subíndice de Derecho y el segundo en Sistema Político y Gobiernos. Traducido al lenguaje de la inversión, Yucatán es la jurisdicción mexicana con menor riesgo jurídico y mayor continuidad institucional, y está situada exactamente donde la tendencia del Golfo necesita un punto de apoyo: la península cierra esa cuenca por el sur, a poco más de un día de navegación de la costa de Texas y de la misma cuenca marítima que alimenta a Houston y Nueva Orleans, en el umbral del Caribe y de Centroamérica.

Lo que Yucatán ofrece ya no es un puerto; es una plataforma. El programa de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso suma más de 12 mil 500 millones de pesos en tres etapas, todas en marcha: la primera, estatal, con mil 630 millones, concluyó y dejó el canal a 13.30 metros; la segunda, de SSA Marine por cerca de 948 millones, amplía muelle y dársena; la tercera, federal, a cargo de la Secretaría de Marina, está adjudicada y en construcción desde julio, con dos plataformas que llevarán el puerto de 34 a 114 hectáreas. Operan ya APM Terminals y SSA Marine, cuya matriz Carrix pertenece a Blackstone. Detrás del puerto se construye el ferrocarril de carga de 56 kilómetros, con una inversión cercana a 25 mil millones de pesos, que conectará la línea de carga del Tren Maya con la zona de Progreso y, con ella, al sureste entero con el Golfo. En energía, el Parque Eólico Tizimín II de Grupo Alarde, con 75 megawatts y 2 mil 600 millones de pesos, es el primero en construcción en la península en casi seis años, y el gasoducto Cuxtal II y la central Mérida IV atenderán el cuello de botella que durante una década frenó la industria. Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar del Plan México en el estado ordenan ese suelo industrial, y Yucatán ha hecho de la industria naval una prioridad compartida con la Secretaría de Marina, con un proyecto de astillero mayor en Progreso que lo convertiría en el complemento natural de la reindustrialización naval que Estados Unidos emprende en Brownsville. Junto al puerto abrió la Universidad Tecnológica del Mar, en Kanasín la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y esta semana, durante el InnovaFest que la Secretaría de Economía celebró en Mérida, el Gobernador Joaquín Díaz Mena anunció cinco mil becas con la Universidad de Arizona en semiconductores e innovación. El Secretario Marcelo Ebrard llamó ahí a Yucatán “estado locomotora”; la serie del INEGI le da la razón.

Nada de esto supone desear inestabilidad a nadie. Un Estados Unidos que alterna el poder con normalidad es una democracia que funciona, y una Texas próspera es buena para todo el Golfo. Lo que supone es reconocer que las ventanas regionales se abren pocas veces y se cierran rápido. La que se abrió el 3 de noviembre favorece a los países que ofrecen continuidad y, dentro de ellos, a los territorios que ya tienen la obra avanzada. México está en la primera lista por la conducción de su Presidenta; Yucatán está en la segunda por decisión propia, y el Renacimiento Maya es el nombre de esa decisión: convertir a la península en la plataforma de México hacia el Golfo, el Caribe y Centroamérica, y hacer que esa prosperidad llegue al oriente, al sur y a los municipios que durante décadas solo exportaron jóvenes.

El Golfo de México se ha escrito casi siempre desde su costa norte. Por primera vez en mucho tiempo, la continuidad está en la costa sur. Esa es la visión compartida que este tiempo exige.