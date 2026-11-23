La industria naval italiana genera alrededor de 14,500 millones de euros de valor agregado, aproximadamente el 1% del producto interno bruto del país. Detrás de esa cifra existe una cadena de más de 14 mil empresas y cerca de 180 mil trabajadores. Cada millón de euros invertido en la construcción de un buque moviliza aproximadamente 2.7 millones de euros de actividad económica a lo largo de su cadena productiva. Italia concentra, además, una participación cercana al 36% de la construcción mundial de cruceros. En regiones como Friuli Venezia Giulia, donde se encuentra Trieste, esa actividad ha organizado durante generaciones la formación profesional, las empresas y las aspiraciones de una sociedad.

Esa es la verdadera dimensión de una industria: no solamente lo que produce, sino todo lo que hace posible producir a su alrededor.

Esta semana, por instrucciones del gobernador Joaquín Díaz Mena, realicé una gira de trabajo por Londres, Roma y Trieste que permitió contrastar nuestra visión de desarrollo con quienes financian, operan y han construido algunos de los sistemas industriales más sofisticados del mundo. La experiencia conduce a una pregunta que México debería hacerse con toda seriedad: ¿cómo nace una industria capaz de transformar el destino económico de una región?

La respuesta exige abandonar una idea profundamente arraigada en nuestra manera de entender el desarrollo: que primero deben existir las capacidades productivas y solamente después puede llegar la gran inversión. La historia industrial demuestra, con frecuencia, el proceso inverso. Las capacidades se construyen porque existe una inversión que las demanda, una infraestructura que las permite y un sistema productivo que introduce al territorio en actividades que antes no podía realizar.

En 1972, Hyundai comenzó a construir un astillero en Ulsan, Corea del Sur, sobre una costa que carecía de prácticamente todo lo necesario para fabricar grandes embarcaciones. No existía una base consolidada de ingenieros navales, proveedores especializados ni experiencia en la construcción de superpetroleros. La empresa consiguió financiamiento internacional y pedidos para dos superpetroleros antes de contar con las instalaciones para fabricarlos. Los barcos y el astillero se construyeron simultáneamente. En 1974 fueron entregados los primeros petroleros y, en las décadas siguientes, Corea se convirtió en una potencia mundial de construcción naval.

La decisión extraordinaria no fue construir un astillero. Fue construirlo para una industria que Corea todavía no dominaba. Si sus autoridades y empresarios hubieran dimensionado aquella infraestructura a partir de las capacidades humanas, técnicas y comerciales disponibles en 1972, probablemente habrían construido instalaciones para embarcaciones menores. Habría parecido una decisión prudente. Pero difícilmente habría producido la misma transformación industrial.

Aquí aparece una distinción esencial: la elección de una industria no determina solamente qué bienes y servicios podrá producir un territorio. Determina qué conocimientos necesitará desarrollar, qué empresas podrán surgir, qué profesiones tendrán futuro y a qué mercados podrán incorporarse las siguientes generaciones.

México ofrece un contraste revelador. Nuestro país cuenta con astilleros públicos y privados, instalaciones de reparación y capacidades técnicas que cumplen funciones relevantes para la defensa, el transporte, la pesca y distintas actividades marítimas. Sin embargo, esa actividad no ha dado lugar a un ecosistema industrial de escala comparable al de las grandes potencias navales. La propia Política Nacional Marítima reconoce limitaciones estructurales en infraestructura, tecnología, especialización y participación en los mercados internacionales de grandes embarcaciones.

No es una ausencia de actividad. Es una diferencia de profundidad industrial. La diferencia entre México y las grandes potencias navales no reside únicamente en el tamaño de sus astilleros. Está en la profundidad de sus cadenas productivas, la sofisticación de sus proveedores y su integración a mercados internacionales. Mientras en Italia la industria naval sostiene un ecosistema de ingeniería, tecnología y servicios especializados, México todavía tiene la oportunidad de desarrollar esas capacidades a una escala semejante. El mercado al que una industria decide incorporarse determina, en buena medida, la complejidad económica que puede construir a su alrededor.

La reparación de embarcaciones menores puede sostener empresas y generar empleos valiosos. Pero participar en el mantenimiento mayor de grandes cruceros supone otra organización industrial: cientos de actividades simultáneas, ingeniería especializada, integración de sistemas, certificaciones internacionales, cadenas de suministro complejas y una coordinación extraordinariamente precisa. Cada embarcación puede movilizar una red de proveedores que trasciende ampliamente los límites del astillero.

La elección de ese mercado tiene consecuencias que van mucho más allá de los ingresos de una instalación. Puede crear demanda para empresas eléctricas, metalmecánicas, de refrigeración, automatización, software, materiales avanzados y diseño industrial. Puede justificar nuevas carreras universitarias, centros de certificación, laboratorios y programas de investigación aplicada. Puede incorporar a una región a cadenas de valor que hasta entonces le resultaban inaccesibles.

Por eso, cuando se decide desarrollar una industria naval de gran escala, no se está eligiendo solamente qué barcos reparar. Se está eligiendo qué estructura productiva se quiere construir alrededor de ellos.

La infraestructura debe responder a esa ambición, pero también a un mercado verificable. En ingeniería naval, la eslora, la manga y la profundidad de un dique seco determinan las embarcaciones que podrá recibir durante décadas. Sus sistemas de bombeo, capacidad de izaje, talleres y conexiones logísticas definen los trabajos que podrán ejecutarse. Son activos de elevados costos hundidos, cuya modificación posterior puede resultar extraordinariamente costosa.

Si una región identifica una oportunidad competitiva en el mercado de grandes cruceros, pero decide construir exclusivamente para las embarcaciones que hoy sabe atender, no necesariamente estará desarrollando gradualmente la industria que busca. Puede estar consolidando una especialización distinta, incapaz de acceder a los contratos, tecnologías y conocimientos que motivaron originalmente la inversión.

Sería un error convertir una limitación humana transitoria en una restricción física permanente. La infraestructura debe diseñarse para el mercado futuro que se pretende atender; las capacidades humanas deben desarrollarse para operar esa infraestructura. Ambas decisiones necesitan sustento comercial, disciplina financiera y una secuencia de ejecución realista. La ambición industrial no consiste en construir activos desproporcionados, sino en evitar que una visión de corto plazo cierre oportunidades de largo plazo.

México tiene una demostración extraordinaria de este principio en su propia historia. Cuando Audi anunció en 2012 que construiría su planta en San José Chiapa, Puebla, no eligió ese municipio porque existiera previamente un ecosistema completo de fabricación de automóviles premium. La inversión contribuyó a crearlo. En 2014 abrió el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel, antes de que comenzara la producción. La capacitación, la infraestructura y la incorporación de proveedores avanzaron en paralelo con la construcción de la planta. En septiembre de 2016 salió de sus instalaciones el primer Audi Q5.

¿Por qué era importante que se tratara de una empresa de ese nivel y no simplemente de cualquier fabricante de automóviles?

Porque una empresa integrada a los mercados internacionales introduce mucho más que capital. Incorpora tecnología, procesos de ingeniería, estándares de calidad, métodos de certificación, relaciones comerciales y una organización productiva desarrollada durante décadas. No puede reducir sus exigencias porque se encuentre en Puebla y no en Alemania. Debe formar trabajadores y desarrollar proveedores capaces de cumplir con los estándares de su sistema global.

El mismo principio explica la transformación aeronáutica de Querétaro a partir de la llegada de Bombardier en 2006 y la posterior creación de la Universidad Aeronáutica. No se esperó a contar con generaciones de especialistas para atraer una industria aeroespacial. La inversión creó la demanda de conocimientos y certificaciones que después comenzaron a desarrollarse localmente.

La enseñanza es profunda: una inversión industrial verdaderamente transformadora no solamente utiliza las capacidades de un territorio; obliga a ampliarlas. México ha demostrado que puede hacerlo. Nuestra industria automotriz produce millones de vehículos cada año y la aeroespacial participa en cadenas internacionales sujetas a exigencias extraordinarias de precisión y trazabilidad. El país cuenta con trabajadores, técnicos e ingenieros capaces de alcanzar los más altos estándares internacionales.

La pregunta no es si los mexicanos pueden desarrollar competencias para la industria naval de gran escala. La pregunta es cómo organizar la infraestructura, la formación, la tecnología y las oportunidades comerciales para que esas competencias puedan surgir.

En economía del desarrollo, este desafío se conoce como un problema de coordinación. Ningún proveedor invierte en maquinaria especializada si no tiene un cliente; ninguna universidad desarrolla programas para empleos inexistentes; ningún inversionista financia activos costosos sin perspectivas comerciales razonables; y ningún operador compromete su actividad si la infraestructura necesaria no está disponible. Cada decisión depende de otras que todavía no se han tomado.

Una política industrial eficaz resuelve esa interdependencia. No sustituye al mercado, sino que crea las condiciones para que aparezca uno que antes no podía funcionar. La gira por Europa permitió contrastar esa visión con tres realidades: el capital, el mercado y el territorio.

En Londres, las conversaciones con fondos internacionales de infraestructura permitieron constatar el interés por participar en proyectos de gran escala en México. En un entorno de intensa competencia internacional por el capital, la magnitud de las inversiones no constituye necesariamente el principal obstáculo. Los inversionistas buscan activos estratégicos, horizontes de largo plazo, ingresos contractuales y una distribución de riesgos compatible con sus mandatos. El capital existe, pero su movilización depende de la calidad de la estructuración financiera, jurídica y comercial de cada proyecto.

En Roma, las conversaciones con representantes de la industria naval internacional permitieron examinar una segunda condición: el interés de operadores de primer nivel y cadenas globales de suministro por desarrollar actividad industrial en México. La oportunidad no se limita a atraer empresas dispuestas a utilizar instalaciones. Consiste en incorporar organizaciones capaces de aportar tecnología, procesos, proveedores y acceso a mercados, con disposición a estructurar compromisos de operación de largo plazo y remunerar el uso de la infraestructura necesaria para su actividad. Es la convergencia entre demanda industrial y activos especializados lo que puede convertir una inversión de gran magnitud en un proyecto económicamente sostenible.

En Trieste, finalmente, los recorridos por instalaciones navales y el diálogo institucional con el presidente de la Región Autónoma de Friuli Venezia Giulia permitieron observar la dimensión territorial de esa articulación. Allí, la industria naval no es solamente una actividad empresarial: forma parte de una estructura económica que vincula universidades, centros de formación, proveedores, servicios especializados e instituciones públicas. Su fortaleza reside en un conocimiento acumulado durante generaciones, que ha permitido a la región conservar una especialización industrial reconocida internacionalmente.

Las tres perspectivas permiten comprender la oportunidad que tiene México. Existe interés del capital internacional por financiar infraestructura estratégica, operadores industriales con capacidad de desarrollar mercados y experiencias territoriales que demuestran el efecto transformador de estas actividades. El desafío consiste en articular esos elementos mediante proyectos financieramente viables, compromisos comerciales de largo plazo y una estrategia pública que permita convertir la inversión inicial en capacidades productivas permanentes. Es precisamente en esa coordinación donde una política industrial puede hacer la diferencia.

Esta es una de las funciones más importantes del Estado en el desarrollo contemporáneo: construir las condiciones para que el capital, la tecnología y el mercado concurran, y asegurar que el valor generado se traduzca progresivamente en capacidades productivas, empresariales y humanas que permanezcan en el territorio.

Visto desde esta perspectiva, el proyecto del Puerto de Altura de Progreso adquiere una dimensión que trasciende la infraestructura portuaria.

Hace dos años, en Trieste, el gobernador Joaquín Díaz Mena planteó una secuencia que hoy revela su importancia estratégica: primero, construir el puerto capaz de recibir una nueva industria. El programa de ampliación de Progreso, con inversiones superiores a 12,500 millones de pesos en tres etapas, representa esa decisión. El dragado del canal, la expansión de las superficies portuarias y el desarrollo de nuevas capacidades operativas no son obras independientes. Constituyen una plataforma para actividades económicas que históricamente no habían encontrado las condiciones físicas necesarias para instalarse en Yucatán.

En el marco del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la política nacional de fortalecimiento de la infraestructura marítima, Progreso tiene la posibilidad de convertirse en algo más que un puerto de mayor profundidad. Puede abrir una nueva frontera industrial para México.

El Golfo de México y el Caribe concentran rutas de extraordinaria importancia para la industria mundial de cruceros. La proximidad de Yucatán representa una ventaja geográfica, pero convertirla en una oportunidad económica exige infraestructura adecuada, confiabilidad operativa, competitividad de costos y acceso a las relaciones comerciales que organizan ese mercado.

De ahí la importancia de proyectar infraestructura naval concebida para atender grandes embarcaciones. La decisión no responde a una aspiración de monumentalidad, sino a la necesidad de que las instalaciones sean compatibles con el mercado que se pretende desarrollar. Y, sobre esa base, construir progresivamente las capacidades de ingeniería, mantenimiento, certificación y suministro que permitan competir internacionalmente.

La experiencia de otras naciones obliga también a reconocer los riesgos. Brasil emprendió durante la década de 2000 una ambiciosa expansión naval apoyada en grandes inversiones y pedidos vinculados a su industria petrolera. El Estaleiro Atlântico Sul, en Pernambuco, fue uno de sus proyectos emblemáticos. Las dificultades de productividad, los retrasos y la concentración de la demanda expusieron las debilidades de un modelo que no había alcanzado suficiente competitividad autónoma.

La advertencia es clara: una política industrial puede movilizar enormes recursos sin construir una industria sostenible. Puede inaugurar instalaciones sin desarrollar capacidades, generar empleos temporales sin consolidar cadenas de suministro y producir embarcaciones sin alcanzar los niveles de productividad necesarios para competir internacionalmente.

El riesgo no está solamente en intentar demasiado. También está en hacer las cosas a medias: construir infraestructura insuficiente para el mercado elegido, desarrollarla sin compromisos comerciales razonables, incorporar tecnología sin formar proveedores o confundir la inauguración de una instalación con el nacimiento de una industria.

La alternativa exige disciplina y continuidad. La formación de personal debe comenzar antes de que operen los diques. Los proveedores deben conocer anticipadamente las certificaciones que necesitarán. Las universidades deben diseñar programas junto con quienes utilizarán esas competencias. Los contratos comerciales deben avanzar con la ingeniería y el financiamiento. La infraestructura debe desarrollarse por etapas coherentes, sin perder de vista la escala que exige el mercado final.

Y, sobre todo, la estrategia debe tener un horizonte que trascienda los calendarios gubernamentales. Porque la transformación más importante no ocurrirá necesariamente dentro del astillero.

Ocurrirá cuando un joven de Progreso pueda imaginar una carrera en ingeniería naval sin tener que abandonar su región; cuando una empresa yucateca de instalaciones eléctricas comience a fabricar sistemas para embarcaciones internacionales; cuando una universidad abra programas de automatización marítima porque existe una demanda industrial real; cuando técnicos mexicanos adquieran certificaciones reconocidas en cualquier puerto del mundo; cuando empresas que inicialmente trabajaron para un solo astillero comiencen a exportar sus propios productos y servicios.

En ese momento, la industria habrá comenzado a transformar las aspiraciones de una sociedad. La medida de éxito de una nueva industria naval en Yucatán será que dentro de veinte años existan empresas mexicanas capaces de fabricar componentes, desarrollar ingeniería, ejecutar reparaciones complejas y competir por contratos internacionales que hoy están fuera de su alcance. Que la industria haya dejado de ser una inversión localizada para convertirse en una capacidad permanente del país. Esa es la diferencia entre atraer una inversión y transformar una economía.

Yucatán tiene hoy una oportunidad de esa naturaleza. Cuenta con una posición geográfica estratégica, infraestructura portuaria en transformación, una base manufacturera nacional de probada capacidad y la posibilidad de incorporarse a uno de los sistemas industriales navales más sofisticados del mundo.

Nada de ello garantiza el resultado. Lo que existe es una oportunidad histórica que exige decisiones técnicamente rigurosas, instituciones capaces de sostenerlas y una ambición proporcional al potencial del país.

Las grandes industrias no nacen cuando un territorio demuestra que ya tiene todo lo necesario para recibirlas. Nacen cuando una sociedad decide ampliar las fronteras de lo que sus trabajadores, sus empresas y sus futuras generaciones serán capaces de hacer.

Esa es la visión compartida que hoy puede debe materializarse en Progreso: no solamente construir infraestructura para una nueva actividad económica, sino sentar las bases de una industria capaz de transformar a Yucatán y contribuir a que México ocupe un lugar de liderazgo en la industria naval internacional.