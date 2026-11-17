El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal mediante un informe policial homologado elaborado por elementos de la Guardia Nacional. (Foto: FGR)

Cancún, Quintana Roo.- Un nuevo caso de presunta sustracción ilegal de hidrocarburos fue detectado en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún, donde elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Jesús “N”, a quien le aseguraron 37 mil 649 litros de combustible, de los cuales no pudo acreditar su legal procedencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras integrar la carpeta de investigación, obtuvo la vinculación a proceso del detenido por su probable participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.

Los hechos ocurrieron en instalaciones de la CFE ubicadas en las inmediaciones de la avenida Rodrigo Gómez.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal mediante un informe policial homologado elaborado por elementos de la Guardia Nacional. Posteriormente, el juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aseguramientos de combustible en Cancún

Este caso se suma a otros aseguramientos de combustible registrados en Quintana Roo, principalmente en Cancún y sus alrededores. En mayo de 2026, la FGR informó que dos hombres fueron sentenciados a 12 años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburos, luego de que policías municipales de Benito Juárez los sorprendieran en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, donde aseguraron 12 mil 557 litros de diésel.

En otro expediente, la Fiscalía obtuvo en abril de 2026 una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión contra José “N”, detenido en la Central Turbo Gas Cancún, también ubicada sobre la avenida Rodrigo Gómez.

En ese caso, las autoridades aseguraron 14 mil 665 litros de diésel que se encontraban en un tanque acoplado a un tractocamión, sin que el acusado pudiera acreditar su procedencia legal.

En septiembre de 2026, la FGR reportó la detención de Julio “N” en la colonia Alfredo V. Bonfil, tras un cateo en un domicilio donde fueron asegurados más de 352 litros de hidrocarburo que presuntamente se comercializaban de manera ilegal. El hombre también fue vinculado a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva.