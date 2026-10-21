‘Osote’ de la FGR en combate al huachicol: 59 millones de litros decomisados en Guanajuato son legales

Los 59 millones de litros de combustible decomisados en instalaciones de la empresa Grupo Simsa en Guanajuato son legales, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 21 de octubre.
En su conferencia ‘mañanera’, la mandataria dijo que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada terminó su investigación sobre la procedencia de ese combustible.
“En realidad, había asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar”, reconoció Sheinbaum.
La mandataria agregó que Grupo Simsa resolvió esa observación y comprobó que contaba con todos los permisos para almacenar combustible.
El huachicol que no fue: Cronología de errores de la FGR en Guanajuato
El decomiso de 59 millones de litros de combustible fue anunciado ‘con bombos y platillo’ por Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad en Guanajuato, el pasado 17 de septiembre.
El funcionario explicó que el hallazgo de las presuntas instalaciones para almacenar huachicol se hizo gracias al aseguramiento de una pipa. La Fiscalía General de la República explicó después que este hecho ocurrió el 3 de julio cuando se detuvo a una persona que descargaba diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Esta es la cronología del aseguramiento de 59 millones de litros legales en Guanajuato:
- 4 de septiembre. Autoridades federales realizaron un cateo en la terminal de almacenamiento, donde localizaron alrededor de 59 millones de litros de combustible. Sin embargo, el aseguramiento se hizo público hasta dos semanas después.
- 17 de septiembre. El Gobierno de Guanajuato anunció el supuesto decomiso histórico. Las autoridades reportaron el hallazgo de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y combustible con características de gasolina regular, premium y diésel.
- 18 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las autoridades investigaban el origen y destino del combustible. Omar García Harfuch, anticipó que habría detenciones relacionadas con el caso. Grupo Simsa, vinculado con la terminal, rechazó que sus operaciones fueran ilícitas y sostuvo que el combustible almacenado pertenecía a sus clientes.
- 19 y 20 de septiembre. La FGR confirmó que la FEMDO continuaría con las investigaciones para revisar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo. También se dio a conocer que las primeras indagatorias habían durado 76 días y que las autoridades todavía debían verificar la documentación presentada por las empresas involucradas.
- 24 de septiembre. Sheinbaum aclaró que el caso seguía abierto y que no podía descartarse la existencia de huachicol hasta que la FGR concluyera la revisión de los permisos y documentos de la empresa.
- 25 de septiembre. García Harfuch confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, debido a anomalías en el operativo. Entre las irregularidades señaló que el cateo se había realizado dos semanas antes de su anuncio público y que la información se difundió sin completar las verificaciones correspondientes.