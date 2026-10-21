‘Osote’ de la FGR en combate al huachicol: 59 millones de litros decomisados en Guanajuato son legales

Los 59 millones de litros de combustible decomisados en instalaciones de la empresa Grupo Simsa en Guanajuato son legales, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 21 de octubre.

En su conferencia ‘mañanera’, la mandataria dijo que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada terminó su investigación sobre la procedencia de ese combustible.

“En realidad, había asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar”, reconoció Sheinbaum.

La mandataria agregó que Grupo Simsa resolvió esa observación y comprobó que contaba con todos los permisos para almacenar combustible.

El huachicol que no fue: Cronología de errores de la FGR en Guanajuato

El decomiso de 59 millones de litros de combustible fue anunciado ‘con bombos y platillo’ por Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad en Guanajuato, el pasado 17 de septiembre.

El funcionario explicó que el hallazgo de las presuntas instalaciones para almacenar huachicol se hizo gracias al aseguramiento de una pipa. La Fiscalía General de la República explicó después que este hecho ocurrió el 3 de julio cuando se detuvo a una persona que descargaba diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Esta es la cronología del aseguramiento de 59 millones de litros legales en Guanajuato: