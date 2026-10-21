SAT ‘castiga’ a 180 empresas por huachicol fiscal: Las da de baja por contrabando de combustible

Huachicol fiscal: SAT presenta denuncias por miles de millones de pesos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que de 2025 a la fecha fueron dadas de baja del padrón de importadores 180 empresas por vínculos con redes de huachicol fiscal.

Mencionó que entre las acciones fiscales que tomó la dependencia que dirige también se incluyen 2 mil 224 empresas que fueron cerradas por vender combustible sin permiso. Además, a 2 mil 32 gasolineras se les impusieron multas por no presentar los controles volumétricos. Por último, 175 empresas fueron catalogadas como factureras.

La mandataria Claudia Sheinbaum aclaró que no necesariamente quedan 17 empresas con permiso de importación, sino que algunas operaban sin autorización de la Comisión Nacional de Energía.

Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, señaló que la Comisión Nacional de Energía canceló 264 permisos de expendio y comercialización de combustibles, mientras que otros 307 se encuentran en procedimiento de sanción o revocación.

¿A cuánto asciende el desfalco por el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal consiste en el ingreso no declarado de combustible desde Estados Unidos a México con el fin de evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En este sentido, tras el cruce de información entre instituciones, se identificaron anomalías por 61 mil 700 millones de pesos relacionadas con el huachicol fiscal.

Del total del quebranto, el SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 127 casos por presunta defraudación fiscal.

Claudia Sheinbaum aclaró que falta detener a personas relacionadas con las denuncias interpuestas por huachicol fiscal. Reveló que algunas cuentan con doble nacionalidad y permanecen en Estados Unidos, pero ya fue solicitada su extradición.

“Hay personas de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, que residen hoy en Estados Unidos y de las que se ha pedido a Estados Unidos su extradición”, comentó.

¿Desde cuándo inició el huachicol fiscal?

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cifras presentadas respecto al huachicol fiscal corresponden únicamente a su administración, pero no se comprometió a realizar un análisis de la información de años anteriores.

“Decidimos hacer este cruce de datos a partir de nuestra administración; se podría hacer hacia 2024. Lo que nosotros decidimos es qué pasó en 2025 cuando entramos, todo lo que hemos hecho y evitar que siga ocurriendo hacia adelante”, dijo la mandataria.

Algunas versiones periodísticas apuntan a que ciertas redes de huachicol fiscal operaban desde 2020. Esto significa que el quebranto al erario público podría ser mucho mayor en comparación con la cifra presentada este 21 de octubre.