Pemex presenta ante la FGR más de 10 mil casos de huachicol

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 21 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria hable sobre los casos de huachicol fiscal.

Uno de los posibles casos de los que se ofrecerían más detalles es el de los 10 millones de litros de huachicol asegurados.

Durante una conferencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que el combustible confiscado permanece a disposición de la autoridad ministerial, mientras continúan las investigaciones sobre la red de contrabando de hidrocarburos.

¿Cuántos casos de huachicol fiscal han sido denunciados ante la FGR?

Pemex detalló que se han presentado 10 mil 974 casos de robo de combustible ante la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales hay 2 mil 539 detenidos.

En cuanto a los transportes asegurados, son 5 mil 572, que incluyen pipas, autotanques, remolques y carrotanques.

Como parte de las investigaciones, hay 173.7 millones de litros de combustibles incautados.

Además, se registraron 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos presentados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuánto dinero del huachicol se ha recuperado en 2026?

Luz Elena González, secretaria de Energía, destacó que se han recuperado mil 952 millones de litros que se pretendían introducir ilegalmente, equivalentes a 13 mil 664 millones de pesos en Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

En cuanto a las importaciones declaradas, el aumento fue de 10.54 por ciento respecto a 2025, de 23 mil 933 a 26 mil 455 millones de litros.

La verificación se centra en la revisión de cargamentos en 14 aduanas y rectificación de volúmenes en pedimentos.

Sobre las sanciones, van más de 500 multas por información incorrecta o tardía y procedimientos administrativos y legales contra 8 agentes aduanales.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’