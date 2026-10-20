¡Que el INE saque las cuentas! Sheinbaum pide aclarar contratos ‘sospechosos’ y plantea revisión de la ASF

Sheinbaum anunció que pedirá a la Segob un informe detallado sobre las operaciones de talleres gráficos.

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió que el Instituto Nacional Electoral (INE) aclare los contratos ‘sospechosos’ con empresas proveedoras de material electoral y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga una revisión.

“Tiene que aclarar el INE sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello. Voy a pedir a la Secretaría de Gobernación que informe también y no sé si la Auditoría Superior de la Federación tenga atribuciones para auditar al INE”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 20 de octubre.

Sheinbaum aseguró que la ASF deberá auditar los gastos del INE debido a que se trata de recursos públicos, pero que también todo debe ser transparentado por el Instituto.

El llamado de la presidenta también incluye que Gobernación rinda un informe detallado sobre las operaciones de talleres gráficos, encargados de elaborar las credenciales para votar.

¿Qué sabemos de los contratos ‘sospechosos’ del INE?

Una investigación periodística señala que Jonathan Navarrete, identificado como chofer de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, figura como apoderado legal de una empresa proveedora de materiales electorales que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información difundida, Navarrete aparece desde junio de 2023 como representante legal de Corporativo Zeg, compañía relacionada con el suministro de materiales utilizados en procesos electorales.

La empresa ha sido señalada en investigaciones atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por posibles irregularidades administrativas y prácticas contrarias a la competencia económica.

El caso también plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés dentro del organismo electoral, particularmente por la presencia de personas que habrían mantenido relaciones laborales con proveedores del instituto.

Entre los señalamientos también hay posibles vínculos de antiguos colaboradores de empresas proveedoras con áreas responsables de contrataciones y decisiones administrativas del INE.

*Con información de Quadratín