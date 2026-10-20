Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 20 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 20 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría referirse a la situación con los trabajadores del IMSS, quienes preparan otra megamarcha.

Además, Zoé Robledo, director general del IMSS, podría estar presente y hablar respecto al avance de las negociaciones sobre una contraoferta para incremento al salario del personal médico.

Sigue la mañanera minuto a minuto a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 19 de octubre?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, tras las investigaciones de la participación ilegal de agentes de la CIA en operativos contra el crimen organizado.

La mandataria calificó como irresponsable la actuación de Jáuregui al permitir la participación de agentes extranjeros y su traslado durante la madrugada tras el operativo que pudo ser uno de los motivos del accidente donde murieron los estadounidenses y oficiales del estado.

Celebró que la Fiscalía del Estado de Chihuahua hubiera procedido ante las omisiones del exfuncionario.

Además, la mandataria aprovechó para mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su gobierno comprar más gas natural.

Supuestamente, durante las llamadas telefónicas con su homólogo, este le refirió su interés en comprar activos de Petróleos Mexicanos (Pemex).