Megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX el 21 de octubre: ¿A qué hora inicia y dónde se reunirán?

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alistan una nueva megamarcha para este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México y otros estados del país, con el objetivo de exigir mejoras salariales, medicamentos e insumos para atender a los pacientes, así como la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos.

En la Ciudad de México, la movilización está convocada para las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero hasta el momento se desconoce la ruta. La protesta forma parte de una serie de manifestaciones con las que los trabajadores del IMSS buscan que sus demandas laborales y sindicales sean atendidas.

La convocatoria ocurre después de que la mayoría de los trabajadores rechazó, mediante una consulta, la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento al salario tabular. Frente a ese resultado, los inconformes mantienen su exigencia de un aumento del 10 por ciento.

¿Por qué marcharán los trabajadores del IMSS el 21 de octubre?

Rafael Soto, enfermero del área de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, anunció la movilización durante una conferencia de prensa realizada en la sede del IMSS, ubicada en Paseo de la Reforma.

El trabajador explicó que, aunque la demanda salarial forma parte de sus exigencias, el movimiento también busca recuperar el control del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS y convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para elegir nuevamente a sus representantes sindicales.

“Nosotros seguimos con la movilización porque nuestro principal objetivo, aparte de lo salarial, qué bueno que ya hubo una encuesta, pero el objetivo real es recuperar el Comité Ejecutivo Nacional (del SNTSS). Vamos a seguir marchando hasta que la cabeza de este Rafael Olivos caiga”, declaró.

Trabajadores llaman a tomar secciones sindicales del IMSS

Además de las marchas, los inconformes llamaron a los trabajadores de distintas entidades a tomar las instalaciones de sus secciones sindicales, como medida de presión para que se convoque al Congreso Nacional Extraordinario y se determine la continuidad de Rafael Olivos al frente del sindicato.

De acuerdo con Rafael Soto, hasta el momento siete secciones sindicales se encuentran tomadas. El enfermero también adelantó que buscarán extender estas acciones de manera gradual a otras sedes.

“Estamos llamando a los compañeros de todo el país, en este momento tenemos siete secciones tomadas, estamos llamando a los compañeros de todo el país a que cada día, a partir de la próxima semana, vamos a tomar otra sección del sindicato”, señaló.

El trabajador sostuvo que los edificios sindicales pertenecen a los agremiados y que las movilizaciones continuarán hasta que se convoque a un congreso extraordinario que permita elegir nuevamente a sus representantes.

La protesta del 21 de octubre se suma a las acciones emprendidas por trabajadores del IMSS tras el rechazo a la propuesta de incremento salarial, en medio de sus demandas de mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos y cambios en la dirigencia sindical.

Con información de Fernando Merino