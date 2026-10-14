Trabajadores del IMSS exigen aumento del 10% y destituir a líder sindical: ‘Amenazó con no dar contratos’

¿Más marchas en CDMX? Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigen el incremento salarial del 10 por ciento, la derogación de una cláusula sindical que consideran una “ley mordaza” y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Eduardo Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados del IMSS, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la inconformidad de la base trabajadora se debe a la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento, así como a la consulta que busca someter a votación la propuesta.

De acuerdo con Martínez, la consulta fue impuesta, por lo que un sector de los trabajadores busca rechazar la propuesta y exigir que se reanuden las negociaciones para obtener un incremento salarial del 10 por ciento.

“Gobernación, el subsecretario de Gobernación y el sindicato nos la están imponiendo. Nuestros trabajadores están de acuerdo en votar no al 2.9 por ciento que les ofrecen y buscar un 10 por ciento directo al salario”, declaró.

Trabajadores del IMSS denuncian amenazas para votar a favor del aumento salarial de 2.9%

El representante de jubilados y pensionados del IMSS estimó que hasta 320 mil trabajadores podrían votar en contra de la propuesta salarial, aunque reconoció que no cuenta con una cifra exacta sobre el número de empleados que respaldan esta postura.

Además, acusó a la dirigencia sindical de presionar a los trabajadores para que voten a favor del incremento del 2.9 por ciento. “La dirigencia empezó una oleada de terrorismo sindical, se le podría llamar, amenazando a los trabajadores para votar por el sí”, sostuvo.

Martínez señaló que las presuntas amenazas afectarían particularmente a los trabajadores conocidos como “08”, quienes recibieron advertencias sobre la continuidad de sus contratos si no apoyaban la propuesta salarial.

“Inclusive, en un sector muy vulnerable, que son los trabajadores 08, se les amenazó con que, si no votaban a favor del 2.9 por ciento, no les volverían a dar contrato”, afirmó.

El entrevistado consideró que el rechazo de los trabajadores podría obligar al sindicato a retomar las negociaciones con el IMSS para buscar un incremento salarial que responda a las demandas de los empleados.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Además del aumento salarial del 10 por ciento, los trabajadores del IMSS inconformes plantean otras demandas relacionadas con la vida interna del sindicato y las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Una de ellas es la derogación de la cláusula 136 Bis de los estatutos sindicales, a la que denominan “ley mordaza”. Según Martínez, esta disposición restringe la posibilidad de que los trabajadores compartan, publiquen o comenten situaciones internas del sindicato que puedan considerarse subversivas.

El representante sostuvo que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones e incluso en la expulsión del sindicato, por lo que los trabajadores buscan eliminarla.

Otra de las exigencias es la convocatoria a un congreso extraordinario para impulsar la destitución de Rafael Olivos, actual dirigente sindical.

Finalmente, los inconformes demandan la contratación de más personal y el suministro de materiales, equipos, utensilios, herramientas y recursos para mejorar la atención a los derechohabientes.

Martínez aseguró que la falta de insumos y personal obliga a los trabajadores en activo a realizar sus labores con recursos limitados, pese a los esfuerzos que hacen para mantener la calidad de los servicios.

“Realmente mis compañeros que están en activo están trabajando con las uñas, haciendo su mejor esfuerzo”, concluyó.