Megamarcha de trabajadores del IMSS EN VIVO hoy 14 de octubre: ¿Qué vialidades son afectadas?

Los empleados del IMSS piden contratación de más personal, pensiones dignas, basificación y abasto de insumos y equipo médico

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha este miércoles 14 de octubre, movilización que podría generar afectaciones viales en la Ciudad de México.

Los trabajadores del IMSS piden un aumento al salario, insumos para realizar sus actividades y la contratación de más personal para cubrir las extensas jornadas.

Con motivo de la jornada de protestas del martes 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hay rezagos en el sistema de salud, pero rechazó que haya una crisis o que “estén funcionando muy mal”.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que su gobierno ha desplegado acciones como la contratación de personal, la inversión para la construcción de nuevos hospitales y la rehabilitación de los espacios de atención.

“Todo eso lo vamos a atender, pero de ahí que haya una crisis de salud y que las cosas estén funcionando muy mal y que todo esté mal, tampoco”, comentó en la mañanera.

“Mañana, 14 de octubre, tres organizaciones sindicales, 𝗦𝗜𝗠𝗘𝗦𝗔, 𝗦𝗜𝗡𝗔𝗜𝗧𝗦𝗔 𝘆 𝗙𝗜𝗡𝗧𝗥𝗔𝗦, marcharemos unidos, con la firme convicción de defender aquello que por derecho pertenece a las y los trabajadores: su dignidad, sus conquistas laborales y su libertad sindical”, explicó el Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) en su cuenta de Facebook.

Servicio en Metro, Metrobús y otros medios de transportes públicos en CDMX

Si vas en transporte público, aquí puedes consultar el estado de servicio de cada uno de los principales servicios de transporte:

Ten en cuenta que los servicios de Metrobús y Trolebús que pasan por Reforma, Cuauhtémoc, Insurgentes y otras vialidades se puede ver afectado a lo largo de la tarde.

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores del IMSS?

Desde la semana pasada, los trabajadores del IMSS invitaron a la ciudadanía a que conozcan su causa, ya que las demandas que exigen son en beneficio de los mexicanos.

Estas son algunas de sus principales exigencias: