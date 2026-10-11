Conciliación vigilará consulta de trabajadores del IMSS para asegurar transpariencia y democracia

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañará a los trabajores del IMSS a la revisión salarial (Foto: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) acompañará este miércoles 14 de octubre la consulta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la que las personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se pronunciarán sobre la revisión salarial aprobada por el Congreso Nacional del Sindicato.

El acompañamiento del CFCRL a la consulta, que se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, tiene como propósito contribuir a que el ejercicio se desarrolle con transparencia, certeza y respeto a la libertad de decisión de las personas trabajadoras, conforme a los principios de democracia y libertad sindical establecidos en la legislación laboral.

Finalmente, el CFCRL refrenda que la democracia y la libertad sindical descansan en el derecho de las personas trabajadoras a participar y decidir sobre los asuntos que les corresponden mediante procedimientos libres para expresar su voluntad.