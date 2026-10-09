Trabajadores bloquean sede nacional del IMSS en CDMX: Amenazan con plantón si no hay aumento salarial

Trabajadores del IMSS están en contra de un incremento salarial del 2.9 por ciento.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon la sede nacional de la institución la noche de este jueves 8 de octubre en la Ciudad de México.

La manifestación se dio luego de que se rompiera la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y los trabajadores decidieran continuar la marcha, misma que afectó el Paseo de la Reforma durante la tarde.

Gobernación lamentó el rechazo de los trabajadores del IMSS, y reiteró su disposición para acompañarlos en este proceso a través del diálogo; sin embargo, las y los trabajadores sindicalizados mantuvieron el bloqueo por horas.

Al menos unos 50 trabajadores del IMSS se encargaron de bloquear la sede nacional.

La movilización de los trabajadores no solo se centra en la sede nacional, sino que es posible que se instale un plantón en Reforma durante la madrugada de este 9 de octubre.

Además, se han reportado otros bloqueos en una sede de Tláhuac, mientras que en Michoacán y Querétaro los trabajadores también amenazan con entrar en paro.

También hubo un bloqueo en Periférico Norte, entre Naucalpan y Tlalnepantla en la colonia Santa Mónica.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

La principal exigencia de las y los trabajadores del IMSS es un incremento salarial de al menos el 10 por ciento, mismo que fue rechazado por la Secretaría de Gobernación.

Se espera que el 14 de octubre sometan a votación un posible incremento salarial del 2.9 por ciento.

En caso de que la respuesta sea negativa, es posible que los manifestantes salgan a una movilización nacional.

Otras de las exigencias mostradas este jueves fue la dotación de suministros para poder atender a los derechohabientes del IMSS, aunque las autoridades no dieron una propuesta para cumplir con esa demanda.

La queja de los trabajadores del IMSS viene luego de que el mes pasado se celebrara un Congreso en el que se modificaron artículos y, según testimonios que dieron al diario Reforma, se estipuló el incremento salarial del 2.9 por ciento y se limitó la libertad de expresión.

Finalmente, los enfermeros del IMSS llamaron a la ciudadanía a que se sumen a la causa, y amenazan con un plantón y movilizaciones en todo el país, esto debido a que una parte del sindicato les ha dado la espalda y que ellos buscan un empleo digno en beneficio de la ciudadanía.

Con información de Quadratín y Reforma.