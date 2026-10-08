Suspenden clases en el CCH Sur: ¿Qué está pasando en la prepa de la UNAM?

Esto sabemos sobre la suspensión de clases en el CCH Sur de la UNAM.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur anunció este jueves la suspensión de clases hasta nuevo aviso.

“Se informa a la comunidad que, debido a que no se puede garantizar el acceso seguro al plantel por la afectación a los torniquetes, se suspenden las clases”, dijo el plantel en un comunicado.

El CCH Sur aseguró que continuará con los trabajos para restablecer el sistema de seguridad a la brevedad e hizo un llamado a los estudiantes a mantenerse pendientes a través de los medios de comunicación oficiales.

Los torniquetes resultaron dañados luego de que encapuchados vandalizaran dicho sistema de seguridad, según informó María Patricia García, directora general del CCH.

¿Qué sabemos sobre la suspensión de clases en el CCH Sur?

“Los torniquetes fueron vandalizados y no contamos con los elementos para garantizar la seguridad en estas condiciones”, reconoció la directora del CCH.

García agregó que la suspensión de actividades obedece a una petición de la comunidad estudiantil y de los padres de familia.

Además, María Patricia García agregó que la empresa encargada de instalar los torniquetes acudirá a repararlos en las próximas horas.

Por eso, la directora no dio una fecha de cuándo serían reanudadas las clases debido a que, dijo, dependen del sistema de seguridad.

Esto sabemos sobre los encapuchados que vandalizaron torniquetes en el CCH Sur

El sistema de seguridad del CCH Sur fue vandalizado luego de que se realizara una asamblea tras denuncias del presunto acoso de un maestro de Física en contra de una alumna.

“En relación con la información difundida el día de hoy, se informa que el caso está siendo atendido por las instancias universitarias correspondientes, conforme a la normatividad y los protocolos institucionales”, respondió el CCH a través de un comunicado.

El plantel aseguró que la alumna tiene la asesoría y acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM.

Dicho respaldo de la escuela se mantiene con las medidas de apoyo necesarias; sin embargo, no se detalló lo ocurrido con el profesor involucrado presuntamente.

“La dirección del plantel reitera que toda situación que pueda afectar la integridad, la dignidad o los derechos de integrantes de nuestra comunidad debe ser atendida”, agregó el plantel de la UNAM.

El plantel reiteró que no darán detalles ni información personal de la alumna ni del maestro debido a la confidencialidad del caso, por lo que hicieron un llamado a la comunidad para tampoco compartir información al respecto o que no esté verificada.