UNAM publica segunda vuelta para el examen de ingreso a licenciatura: ¿Cuáles son las fechas?

Examen UNAM 2026: fechas de registro, costo y aplicación para ingresar al SUAyED. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los lineamientos del Concurso de Selección Noviembre 2026 para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Este proceso de admisión está dirigido a aspirantes interesados en cursar una carrera universitaria en las modalidades Abierta y a Distancia.

La convocatoria de admisión contempla diversas etapas entre octubre de 2026 y febrero de 2027. La UNAM precisó que no se otorgará prórroga en caso de no respetar las fechas y límites establecidos.

¿Cuándo es el registro para aplicar el examen de admisión para el SUAyED?

Los aspirantes tendrán que registrarse en línea del jueves 8 de octubre hasta las 19:00 horas del 12 de octubre, tiempo del centro de México.

En un periodo similar, entre el 8 y el 13 de octubre, deberán realizar el pago del derecho de examen, con un costo de 490 pesos. El comprobante de pago deberá subirse a la plataforma. La fecha límite para cubrir el pago es el 13 de octubre a las 15:59 horas.

Los aspirantes podrán descargar la guía oficial para preparar el examen de selección del 9 de octubre al 20 de noviembre.

Posteriormente, entre el 4 y el 9 de noviembre, deberán obtener la cita de examen y consultar el croquis de la sede de aplicación.

Del 18 al 22 de noviembre se llevará a cabo la aplicación presencial del examen de selección. Más tarde, el 9 de diciembre se publicarán los resultados.

En caso de resultar seleccionado, del 10 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027 se impartirá el Programa de Apoyo al Ingreso para la modalidad a Distancia.

Después, entre el 25 y el 29 de enero de 2027, se realizará el proceso de inscripción en planteles, de acuerdo con la programación de cada uno.

El ciclo escolar del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia está previsto para iniciar el 2 de febrero de 2027.

Registro, costo y formas de pago para convocatoria SUAyED 2026

El trámite de registro debe ser realizado directamente por el interesado en la página web institucional.

El pago por concepto de derecho a examen de selección e identificación se fijó en 490 pesos. El importe debe liquidarse en una sola exhibición y los métodos oficiales son:

Depósito en Santander .

. Transferencia bancaria (SPEI) dirigida a UNAM Aspirantes.

dirigida a UNAM Aspirantes. Pago desde el extranjero.

¿Dónde se realizará el examen y cuáles son los requisitos de ingreso?

El examen de admisión se realizará de manera presencial y para ello se habilitarán diversas sedes: Ciudad de México; Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca, y Tijuana, Baja California.

Cabe destacar que las sedes fuera de la Ciudad de México tienen cupo limitado. Al agotarse, los aspirantes serán asignados a la capital del país.

Para tener acceso al examen es obligatorio llevar la cita de examen firmada y una identificación oficial vigente con fotografía.