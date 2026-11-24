Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Movimiento Ciudadano, explicó la razón por la que busca competir por la gubernatura de Sonora. Aseguró que nació en la entidad, en el municipio de Magdalena de Kino, al igual que su padre, Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994.

Recordó que, tras el homicidio de su padre, él era muy pequeño y no podía rehusarse a dejar el estado donde nació; sin embargo, más de 30 años después considera que toma su propia decisión de contender por la gubernatura de la entidad.

“Porque (Sonora) es mi tierra; yo, al igual que mi padre, nací en Magdalena de Kino, de ahí es mi familia. A mí me sacaron del estado cuando era muy niño y esa decisión no la tomé yo, la tomó mi familia en medio de una tragedia para protegernos a mí y a mi hermana. Pero ya más de 30 años después, es una decisión que tomé yo”, dijo en entrevista con Azucena Uresti este 24 de noviembre.

Horas antes, Luis Donaldo Colosio Riojas hizo públicas sus aspiraciones políticas para postularse bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano y contender en las próximas elecciones.

Durante meses se rumoró que Colosio Riojas también sería candidato a la gubernatura de Nuevo León, por sus antecedentes en la entidad como diputado local y alcalde de Monterrey. En tanto, faltan definiciones sobre las candidaturas en varias entidades que renovarán sus gobiernos estatales.

Solicita licencia en el Senado

Al llegar al pleno del Senado este martes, Colosio Riojas afirmó que tramitó la solicitud de licencia para separarse del cargo a partir del próximo jueves 26 de noviembre.

Luis Donaldo Colosio se suma a la lista de otros funcionarios que solicitaron licencia para competir por cargos de elección popular; sin embargo, el registro de las candidaturas será del 22 de marzo al 3 de abril, lo que plantea cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de campaña, principalmente en el partido gobernante, que desde hace meses definió a sus ‘corcholatas’.

En el lugar de Colosio Riojas quedará su suplente, Tabita Ortiz Hernández, quien se mantendrá en el cargo hasta que concluya la elección. En caso de que el resultado no le favorezca, el senador podría volver a su escaño y continuar con sus actividades legislativas hasta 2030.

El perfil de Colosio Riojas es particular por el magnicidio de su padre, candidato a la presidencia en 1994; sin embargo, en 2018 inició su carrera política en Nuevo León como diputado local.