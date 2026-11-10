Tarjeta naranja al ‘Cuauh’: Exige Movimiento Ciudadano reactivar investigación contra Cuauhtémoc Blanco

Movimiento Ciudadano insiste en que la Fiscalía de Morelos avance en la investigación contra Cuauhtémoc Blanco y valore solicitar nuevamente su desafuero. (Cuartoscuro).

Movimiento Ciudadano (MC) exigió a la Fiscalía General del Estado de Morelos concluir las diligencias pendientes en la investigación contra el diputado federal de Morena y exgobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, por una denuncia de presunta violación en grado de tentativa.

La diputada federal Anayeli Muñoz Moreno presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades estatales a avanzar en la integración de la carpeta de investigación, con perspectiva de género y garantías de acceso a la justicia para la denunciante, Nidia Fabiola, media hermana del exfutbolista.

La legisladora cuestionó que, pese a que en enero de 2026 la Fiscalía de Morelos informó que la carpeta continuaba activa y tenía diligencias pendientes, todavía no exista una fecha para concluir las indagatorias.

“No estamos juzgando al legislador de Morena, estamos diciendo que una mujer que está presentando una denuncia y que además ha señalado que ha sido amenazada en diferentes ocasiones, debe tener derecho al acceso a la justicia”, sostuvo Muñoz.

Entre las peticiones de MC también se encuentra actualizar la evaluación de riesgo de la denunciante y garantizar medidas de protección para evitar posibles actos de intimidación o revictimización.

Además, el partido solicitó que la Fiscalía dé prioridad a las investigaciones sobre feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales contra mujeres, así como que el gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, fortalezca la coordinación institucional para cumplir las medidas de la Alerta de Violencia de Género.

MC insiste en retirar el fuero a Cuauhtémoc Blanco

El reclamo de Movimiento Ciudadano también incluye que, si existen elementos jurídicos y se atienden las observaciones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la Fiscalía de Morelos presente nuevamente una solicitud de declaración de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco.

En marzo de 2025, la Sección Instructora desechó la solicitud para retirarle el fuero constitucional al entonces diputado, al considerar que el expediente presentado por la Fiscalía estatal tenía deficiencias y no estaba acompañado de una investigación técnica y profesional.

La decisión impidió que avanzara el procedimiento legislativo para retirarle la inmunidad constitucional al exgobernador de Morelos.

La coordinadora estatal de MC, Jessica Ortega, informó que el 5 de noviembre presentó una petición ciudadana ante la Fiscalía estatal para exigir avances en el caso. También señaló que el partido interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para solicitar seguimiento a las observaciones realizadas por la Sección Instructora.

Ortega pidió que Blanco enfrente las investigaciones sin recibir un trato distinto por su cargo como legislador federal.

¿Cuándo comenzó la investigación contra Cuauhtémoc Blanco?

La denuncia contra el exgobernador de Morelos se hizo pública en octubre de 2024, cuando se informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de violación en grado de tentativa, a partir de la denuncia presentada por Nidia Fabiola.

En marzo de 2026, la denunciante informó que había recibido amenazas y que le retiraron la vigilancia policial con la que contaba como medida de protección.

Ante este escenario, las legisladoras de Movimiento Ciudadano insistieron en que las autoridades deben garantizar su seguridad y concluir las diligencias para determinar lo conducente en la investigación.