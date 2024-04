Expulsa crimen organizado a candidata a gobernadora de MC en municipio de Morelos

La aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) y Morelos Progresa a la gubernatura de Morelos, Jessica Ortega de la Cruz, fue amenazada y expulsada del municipio de Tetecala, ubicado en la zona sur del estado.

Al finalizar la rueda de prensa a la que convocó este lunes, la también diputada federal reveló que durante una gira de trabajo a la que le acompañó su hija menor, fue informada que un grupo de hombres armados abordó a integrantes de su equipo de trabajo, a los que les indicaron que ellos son quienes mandan y que no eran bienvenidos; relató que recibió la amenaza de que dejara la candidatura y que fueron “escoltados” por dos motocicletas hasta que abandonaron el municipio.

“Mi equipo se me acercó, me dijo que era momento de irnos. Yo decidí hacerlo porque iba con mi hija que me acompaña de manera periódica a mis actividades. Decidí irme porque no creo que tengamos que exponernos de más y nos retiramos”.

El incidente, según reveló, se presentó durante etapa de precampaña y se suma a amenazas recibidas de otros dos candidatos del partido naranja, quienes decidieron renunciar por temor a su aspiración.

Jessica Ortega confirmó que se adhirió al protocolo de seguridad de candidatos y le fue asignada protección del Ejército Mexicano.

‘JesSi’, como se presenta en sus lonas publicitarias, se dice la “única nueva” en referencia a las otras dos aspirantes a la gubernatura; su propuesta de campaña señala que ni la del cambio ni la de la continuidad son opción, en alusión a la candidata del bloque opositor Lucía Meza Guzmán y la propuesta por la Cuarta Transformación Margarita González Saravia.

Ortega de la Cruz no realizó acto masivo el 31 de marzo; arrancó su campaña precisamente con la rueda de prensa y una pega de calcas en un crucero en la zona norte de Cuernavaca. Ha hecho del conocimiento que tendrá un acto público el próximo 4 de abril con la presencia del candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez.

Tetecala se ubica en la zona sur de Morelos, colinda con los municipios de Coatlán del Río, Mazatepec y Amacuzac, los tres fronterizos con el estado de Guerrero. Durante la actual administración las estadísticas criminales lo ubican dentro de los primeros lugares de la entidad.