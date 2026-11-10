‘No lo merece’: Lilly Téllez vota en contra de poner a Cuauhtémoc Cárdenas en muro de honor del Senado

Lilly Téllez aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas no merece estar en el muro de honor del Senado.

El pleno del Senado aprobó inscribir con letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció el pasado 28 de octubre, en el muro de honor de la Cámara Alta; sin embargo, hubo un voto en contra de la iniciativa, y fue de la panista Lilly Téllez.

“Solo un voto en contra de que el nombre de C. Cárdenas se inscriba en el muro de honor. Yo voté en contra, no lo merece”, escribió Téllez en su cuenta de X.

Lilly Téllez no dio más detalles acerca de por qué Cuauhtémoc Cárdenas no merecería estar en el muro de honor del Senado, y su decisión desató críticas en redes sociales, incluida la de Gerardo Fernández Noroña, con quien ha discutido en múltiples ocasiones.

“Ninguna sorpresa, que el único voto en contra de inscribir el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el muro de honor del Senado sea el de Lilly Téllez. La pinta de cuerpo completo”, escribió Noroña en X.

Así reconocerán a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

Tras la aprobación de la inscripción de Cuauhtémoc Cárdenas en el muro de honor del Senado, la mesa directiva, encabezada por Higinio Martínez, determinará las condiciones para organizar una sesión solemne en honor al excandidato presidencial y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El objetivo de la iniciativa es reconocer a Cuauhtémoc Cárdenas por su labor como líder de izquierda, luego de formar un frente democrático en el PRI y fundar el PRD, partido con el que compitió en las elecciones presidenciales tres veces.

Además, el dictamen abarca un reconocimiento institucional de su trayectoria y las contribuciones a la historia política contemporánea de México, debido a los procesos de transformación democrática y la promoción del pluralismo que encabezó.

Cuauhtémoc Cárdenas, también exgobernador de Michoacán, fue senador de la República entre 1976 y 1980, antes de dar a conocer sus aspiraciones presidenciales.

Aún no hay fecha definida para su homenaje e inscripción con letras de oro en el Senado.

Con información de Quadratín.