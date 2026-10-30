Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes: Llegan figuras políticas y diplomáticas

Entre ovaciones y aplausos, el féretro del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue recibido en el Palacio de Bellas Artes durante el homenaje que se realiza tras su fallecimiento el miércoles 28 de octubre, a los 92 años.

El evento comenzó poco después de las 12:30 horas, pese a que estaba previsto para las 11:00 horas. El féretro llevaba una bandera nacional.

Sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, fruto de su matrimonio con Celeste Batel, estuvieron presentes en el recinto. Los tres colocaron otra bandera sobre el ataúd de su padre y después montaron una guardia de honor.

¿Quiénes asistieron a Bellas Artes al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas?

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue una de las figuras más relevantes del movimiento de izquierda en el país y gran parte de los funcionarios comparte simpatía por su lucha e ideología.

En Bellas Artes se dieron cita diferentes figuras políticas a nivel nacional, así como diplomáticos de otros países:

Rosaura Ruiz , secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena.

César Yáñez Centeno Cabrera, vocero de la campaña de AMLO.

Jesús Ramírez, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República.

Chen Daojiang, embajador de China en México.

Aproximadamente a las 14:30 horas, se abrió la puerta al público en general para ingresar al Palacio de Bellas Artes y presenciar el homenaje al ingeniero.

¿Sheinbaum asistirá a Bellas Artes al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas?

La presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo al comienzo del homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La agenda de la mandataria en Hidalgo retrasó su llegada a Bellas Artes.

Durante la mañanera del 30 de octubre, dijo que llegaría por la tarde después de atender los asuntos pendientes para expresar su pesar por la muerte del también exgobernador de Michoacán.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció a los 92 años, fue tres veces candidato presidencial, el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, gobernador de Michoacán y cofundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su trayectoria es reconocida por las fuerzas políticas del país; sin embargo, el partido en el poder considera que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue un pilar para la formación de un “movimiento de transformación”.

“Su legado es de honestidad y democracia, pero la democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo en el poder”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el 29 de octubre.