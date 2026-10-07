Asústame, Panteón Dolores: ¿Cuándo proyectan ‘El Exorcista’, ‘El Resplandor’ y ‘Coco’?

La cartelera para el evento en el Panteón de Dolores contempla funciones durante octubre y noviembre. (Fotografía. ChatGPT, Disney, Warner Bros)

¿Recorrerías los pasillos del Hotel Overlook o presenciarías el exorcismo de Regan en medio de la noche? Algunas de las escenas más recordadas del cine de terror tendrán un escenario diferente en la CDMX, pues varias películas clásicas del género se proyectarán entre las tumbas del Panteón Civil de Dolores.

Con la llegada de la temporada de Día de Muertos, Silent Lux Events propone una experiencia que combina un recorrido nocturno por el camposanto con la proyección de películas como El exorcista, El resplandor, El sexto sentido y Coco.

La experiencia dura aproximadamente 3 horas y utiliza audífonos luminosos de alta fidelidad para que cada asistente pueda escuchar la película mientras permanece rodeado por los senderos y monumentos de uno de los panteones más emblemáticos de la capital.

Fechas y horarios para las películas en el Panteón de Dolores

La cartelera para el evento en el Panteón de Dolores contempla funciones durante octubre y noviembre, con películas de terror, suspenso y una opción familiar. Las fechas y horarios disponibles son:

El resplandor (The Shining): 9 de octubre a las 20:00 horas y 6 de noviembre a las 19:00 horas.

9 de octubre a las 20:00 horas y 6 de noviembre a las 19:00 horas. Coco: 10 de octubre a las 18:30 horas y 14 de noviembre a las 19:00 horas.

10 de octubre a las 18:30 horas y 14 de noviembre a las 19:00 horas. El exorcista (The Exorcist): 10 de octubre a las 21:00 horas; 24 de octubre a las 22:00 horas; 7 de noviembre a las 19:00 horas y 14 de noviembre a las 22:00 horas. Las funciones de octubre aparecen agotadas.

10 de octubre a las 21:00 horas; 24 de octubre a las 22:00 horas; 7 de noviembre a las 19:00 horas y 14 de noviembre a las 22:00 horas. Las funciones de octubre aparecen agotadas. El sexto sentido (The Sixth Sense): 23 de octubre a las 20:00 horas y 7 de noviembre a las 22:00 horas.

El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1980, sigue a Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, quien se instala junto con su esposa Wendy y su hijo Danny en el aislado Hotel Overlook para trabajar como cuidador durante el invierno. El lugar y sus fuerzas sobrenaturales comienzan a afectar al protagonista, mientras Danny descubre que posee una capacidad psíquica conocida como ‘el resplandor’.

Otra de las cintas de la programación es El exorcista, clásico del terror dirigido por William Friedkin y estrenado en 1973. La historia se centra en Regan MacNeil, una niña que presenta cambios de comportamiento inexplicables, por lo que su familia recurre a dos sacerdotes ante la presencia de una entidad demoníaca.

Para quienes prefieran las historias de fantasmas, la cartelera incluye El sexto sentido, cinta de 1999 escrita y dirigida por M. Night Shyamalan. La historia sigue al psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis, quien intenta ayudar a Cole Sear, un niño atormentado por una capacidad sobrenatural: puede ver y comunicarse con personas muertas.

La opción familiar será Coco, película de Pixar de 2017 dirigida por Lee Unkrich y codirigida por Adrian Molina. La cinta sigue a Miguel, un niño de 12 años que sueña con convertirse en músico y termina en la Tierra de los Muertos, donde intenta descubrir los secretos de su familia con ayuda de Héctor.

La elección de Coco resulta especial por el lugar donde se realizará la función. Para crear la película, integrantes de Pixar recorrieron durante 3 años distintas regiones de México y visitaron mercados, iglesias, plazas, talleres y cementerios para conocer de cerca las tradiciones del Día de Muertos y la manera en que las familias mexicanas recuerdan a sus antepasados.

¿Cuánto cuestan los boletos para las películas en el Panteón de Dolores?

El precio de entrada para las funciones en el Panteón de Dolores es de 580 pesos por persona para El resplandor, El exorcista y El sexto sentido. Esta tarifa también aplica para los adultos que asistan a la proyección de Coco, mientras que para esta película habrá boletos infantiles de 300 pesos.

Al realizar la reservación, se pueden adquirir hasta 10 entradas en una misma compra, pero cada asistente debe contar con su propio boleto.

La compra se realiza a través de la página de Silent Lux, donde es posible pagar con tarjeta de crédito o débito. Una vez completado el pago, los boletos se envían por correo electrónico con un código QR, que deberá presentarse para ingresar al Panteón Civil de Dolores.

El punto de reunión es la Puerta 2, entrada alterna al Panteón de Dolores. Los asistentes deben presentar una identificación oficial y el código QR que reciben después de comprar sus boletos.

Silent Lux recomienda acudir con ropa abrigadora y repelente para mosquitos, además de evitar mochilas o bolsas grandes que puedan dificultar el recorrido. Al tratarse de un evento al aire libre, las funciones pueden reprogramarse cuando exista una fuerte probabilidad de lluvia.

Experiencia de Turibus para las películas del Panteón de Dolores

Para quienes buscan una experiencia más amplia con transporte incluido, existe la opción Turibus + Silent Cinema Terror, que contempla el traslado de ida y regreso desde la Fuente de Cibeles hasta el Panteón Civil de Dolores.

El paquete también incluye acceso al panteón, recorrido guiado, entrada a la función de Silent Cinema, préstamo de audífonos luminosos, acompañamiento de un coordinador y seguro de viajero durante el recorrido en Turibus.

Los horarios de salida y regreso programados son:

9 de octubre : de 19:00 a 23:59 horas.

: de 19:00 a 23:59 horas. 10 de octubre : de 17:30 a 22:30 horas y de 20:00 a 01:00 horas.

: de 17:30 a 22:30 horas y de 20:00 a 01:00 horas. 23 de octubre : de 19:00 a 23:59 horas.

: de 19:00 a 23:59 horas. 24 de octubre : de 17:30 a 22:30 horas y de 21:00 a 02:00 horas.

: de 17:30 a 22:30 horas y de 21:00 a 02:00 horas. 6 de noviembre : de 18:00 a 23:00 horas.

: de 18:00 a 23:00 horas. 7 de noviembre : de 18:00 a 23:00 horas y de 21:00 a 02:00 horas.

: de 18:00 a 23:00 horas y de 21:00 a 02:00 horas. 14 de noviembre: de 18:00 a 23:00 horas y de 21:00 a 02:00 horas.

El paquete tiene un precio de 679 pesos para adultos de 13 años en adelante, mientras que los niños de 4 a 12 años y las personas con credencial INAPAM pagan 602 pesos. Es indispensable presentarse en la Fuente de Cibeles 30 minutos antes del horario correspondiente.

El Panteón Civil de Dolores se encuentra en avenida Constituyentes S/N, dentro del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El recinto fue inaugurado en 1882 y alberga la Rotonda de las Personas Ilustres, donde reposan figuras de la historia, las artes y la cultura de México como Venustiano Carranza, Dolores del Río, Agustín Lara, Amado Nervo y Diego Rivera.