El padre de Thalía, Ernesto Sodi Pallares, tuvo una destacada trayectoria profesional en el ámbito científico y el servicio público.

El nombre de Thalía volvió a la conversación tras el estreno de la serie biográfica de Timbiriche, que reavivó la polémica por la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, cuando la cantante tenía apenas 14 años y el productor 39.

La enorme diferencia de edad también puso bajo los reflectores el pasado sentimental de Thalía, quien formó parte de la agrupación juvenil en los años 80. Su hermana, Laura Zapata, recordó el noviazgo que la cantante tuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien en ese momento tenía 39 años y Thalía 19.

Pero esta historia guarda otro dato poco conocido: el vínculo entre la familia Sodi y los Díaz Ordaz no comenzó con aquel noviazgo. Ernesto Sodi Pallares, padre de Thalía, también tuvo una relación cercana con el expresidente, de acuerdo con el periodista Alberto Tavira, de Cuna de Grillos.

¿Quién fue el padre de Thalía, a qué se dedicaba y cómo llegó a relacionarse con uno de los presidentes más controvertidos de México?

Perfil de Ernesto Sodi Pallares, el padre de Thalía

El padre de Thalía y de la escritora Ernestina Sodi desarrolló una trayectoria profesional como médico forense, criminólogo y escritor, con experiencia tanto en el ámbito científico como en el servicio público.

Nacido el 13 de abril de 1919, Ernesto Sodi Pallares era químico especializado en criminalística. Ocupó cargos en la Secretaría de Gobernación y en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo que lo acercó a las estructuras del gobierno federal durante la década de 1960.

En el ámbito personal, se casó con Yolanda Miranda Mange, con quien tuvo cuatro hijas: Federica Sodi Miranda, arqueóloga; Gabriela Sodi Miranda, historiadora del arte; Ernestina Sodi Miranda, periodista y escritora, y Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida mundialmente como Thalía, actriz y cantante.

Fotografía de Ernesto Sodi Pallares y el profesor Sergio Bellón Saavedra en la sala de trofeos de la Estudiantina Minerva de Cuernavaca. (Estudiantina Minerva de Cuernavaca)

La relación de Ernesto Sodi con Gustavo Díaz Ordaz

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Ernesto Sodi Pallares es su cercanía con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó México de 1964 a 1970.

Según el periodista Alberto Tavira, ambos compartían un interés por el estudio de los cráneos, afinidad que habría contribuido a estrechar su relación. La cercanía quedó reflejada en un encuentro que hoy resulta particularmente llamativo.

El 17 de noviembre de 1970, pocos días antes de concluir su sexenio, Díaz Ordaz concedió una entrevista a Sodi Pallares en Los Pinos. Según Tavira, la única que dio antes de dejar el cargo.

“¿En qué se funda para decir que usted no es del agrado total del pueblo?“, le habría preguntado Sodi Pallares en la conversación en la que el expresidente habló sobre su gobierno y el cierre de su administración.

Para Tavira, la entrevista fue condescendiente con el mandatario, pues considera que las preguntas “no lo pusieron contra las cuerdas”.

El encuentro ocurrió en los últimos días de un gobierno marcado por la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco, uno de los episodios más oscuros de la historia de México.

Nadie imaginaba que, años después, la hija menor de Sodi Pallares y el hijo del expresidente estarían comprometidos. Sin embargo, el matrimonio nunca se celebró debido a la muerte de Alfredo Díaz Ordaz, quien falleció a causa de hepatitis C el 15 de noviembre de 1993, a los 43 años.

Los familiares de Thalía que ocuparon cargos públicos

Uno de sus antepasados fue Demetrio Sodi Guergué, su abuelo paterno, quien presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios del siglo XX y también ocupó brevemente la Secretaría de Justicia durante el gobierno de Porfirio Díaz.

El nombre de la familia también ha llegado al Congreso: Demetrio Sodi de la Tijera, tío de Thalía, fue diputado federal, senador y jefe delegacional de Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Gabriela Sodi Miranda, hermana de la cantante, ocupó una curul en la Cámara de Diputados durante la LXV Legislatura.

El padre de Thalía murió cuando ella era niña

Ernesto Sodi Pallares murió en abril de 1977, cuando Thalía tenía apenas seis años. Su fallecimiento estuvo relacionado con complicaciones derivadas de la diabetes.

La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ ha contado que presenciar su muerte en el hospital le generó un trauma, pues durante años creyó erróneamente que su último beso había causado su fallecimiento, por lo que tuvo que recurrir a terapia para superar ese sentimiento de culpa.

“Lo veo a él conectado con tubos, máquinas y todo... le doy un beso, lo abrazo, le digo ‘te amo’ y cuando me volteo y me estoy yendo todas las máquinas empiezan (a sonar). Me sacan entre los doctores... papá se murió. Yo siempre pensé que por mi beso de amor había provocado la muerte del hombre que amaba. A mí me costó muchos años de terapia entender que no fue mi culpa”, relató en una entrevista.