Productor de la serie ‘Timbiriche’ justifica abordaje del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: ‘Nos inspiramos’

Pablo Cruz, productor ejecutivo de la serie ‘Timbiriche’, explicó que la producción tomó elementos públicos de la historia de la agrupación para construir una ficción. (Fotos: Vix / Cuartoscuro.com)

El polémico caso de Sasha Sokol y Luis de Llano es la “columna vertebral” de la serie Timbiriche, afirma Pablo Cruz, productor ejecutivo, quien también aclaró que la trama está inspirada, más no basada, en hechos reales.

“Hicimos una investigación larguísima y de muy profunda sobre todo lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre la banda Timbiriche y sus integrantes. Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción (...) es nuestra interpretación de lo que pasó”, detalló en conferencia de prensa, realizada este martes en el Foro 4 de Televisa San Ángel y conducida por la periodista Mara Patricia Castañeda.

Serie ‘Timbiriche’ menciona demanda de Sasha Sokol vs. Luis de Llano

De acuerdo con Pablo Cruz, la producción es un “homenaje” a la banda, aunque son “muy conscientes” del litigio de Sasha Sokol contra Luis de Llano, por lo cual en la serie incluyeron un mensaje con el siguiente recuento:

“En marzo de 2022 Sasha Sokol denunció públicamente que fue víctima de abuso cuando era menor de edad. Unos meses después presentó una demanda civil contra Luis de Llano. En mayo de 2023 un juez lo declaró responsable. La sentencia fue confirmada y ampliada por un tribunal superior.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por De Llano, confirmó la sentencia y -en un hecho histórico-, declaró imprescriptible las acciones por abuso sexual contra menores. El productor deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

La pelea legal de Sasha Sokol abre una nueva vía para que quienes fueron abusados sexualmente siendo menores, encuentren justicia sin reserva del tiempo transcurrido".

El productor evitó responder si tuvieron el permiso de Sasha Sokol para abordar el tema: “No hay nada legal aquí”. Además, algunas escenas, nombres, hechos, incidentes, personas, fechas y lugares fueron cambiados.

Sasha Sokol es interpretada por Macarena García en la serie de 'Timbiriche'. (Foto: Vix)

¿Cuándo y dónde se estrena la serie ‘Timbiriche’?

Timbiriche, producida por El Estudio para ViX (TelevisaUnivision), consta de un total de 8 capítulos.

El primer episodio tiene una transmisión especial el jueves 8 de octubre, al terminar el noticiero con Enrique Acevedo, por televisión abierta en Las Estrellas, es decir, a las 23:00 horas (tiempo central de México).

En tanto, el estreno exclusivo de los dos primeros capítulos es en ViX, el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, seguido de un capítulo nuevo cada viernes.

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano será uno de los temas abordados en la serie ‘Timbiriche’. (Foto: ViX)

¿Quién es quién en la serie ‘Timbiriche’? Los actores de

El elenco está conformado por:

Macarena García: interpreta a Sasha .

interpreta a . Michel Pellicer: interpreta a Paulina .

interpreta a . Clara Dalmao: interpreta a Talía .

interpreta a . Sebastián Poza: interpreta a Benny .

interpreta a . Sol Winer: interpreta a Mariana .

interpreta a . Luis de la Rosa: interpreta a Erik .

interpreta a . Jesusa Ochoa: interpreta a Alex .

interpreta a . Iker Solano: interpreta a Diego .

interpreta a . Edu Maruri: interpreta a Edu .

interpreta a . Jauma Mateu: interpreta a Juan , el mánager de la agrupación.

interpreta a , el mánager de la agrupación. Osvaldo Benavides: interpreta a Luis (figura inspirada en el líder/productor del grupo).

interpreta a (figura inspirada en el líder/productor del grupo). Alberto Guerra: interpreta a Héctor Ferrel.

Macarena García comentó que se empapó de la situación actual para interpretar a Sasha, “con mucho respeto, con mucha empatía”.

Mientras tanto, Osvaldo Benavides destacó: “interpretar a alguien que existe y que está vivo conlleva una serie de compromisos con lo que todos conocemos de esa persona. No puedes hacerte de la vista gruesa o gorda, o sea, no puedes ignorar la realidad y menos cuando estás hablando de cuando te estás inspirando en ella”.

Osvaldo reiteró la postura de que son conscientes del tema del abuso: “Hay cierta responsabilidad y la abordamos todos en conjunto porque es un tema sensible, es importante hablar de las realidades en las que vivimos, pero no olvidemos que esto es un producto de entretenimiento, primero que nada”.

¿De qué trata la serie ‘Timbiriche’?

La serie abarca desde los inicios en 1982 como la primera gran banda infantil pop de México para el mundo y la transición al éxito con temas como ‘Con todos menos conmigo’, ‘Soy un desastre’ y ‘Me acelero’.

En la producción veremos las exigencias de trabajo, la falta de descanso, los viajes y la pérdida de la infancia.

Además del caso de Luis de Llano, se abordan conflictos internos como la intención de su sobrino Benny Ibarra de dejar el grupo para estudiar en Boston, disputas por contratos y propiedad intelectual de las canciones que componían los integrantes, la rivalidad ante la llegada de nuevos miembros y las dinámicas personales complejas.

Integrantes de Timbiriche se deslindan de la serie de ViX

Mientras tanto, esta tarde los exintegrantes Timbiriche (Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha) emitieron un comunicado conjunto en el que aclararon que ninguno participó en la creación de la producción ni fue consultado sobre las historias que se presentan.

Los integrantes señalaron que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad y que, hasta el momento, no han sido invitados a ver la serie, por lo que aseguran desconocer su contenido.

En el mensaje reconocieron la libertad creativa de la producción, pero marcaron una diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reales, reconocibles y vivas sin haberlas escuchado o involucrado.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, señalaron.

Los integrantes también advirtieron que la producción puede mezclar hechos reales con situaciones que, de acuerdo con su postura, nunca ocurrieron. Por ello, pidieron al público considerar que la serie no representa necesariamente la historia contada desde su experiencia.

“Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, concluyeron en el comunicado.