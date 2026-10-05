‘Burke’, de ‘Grey’s Anatomy’, confirma muerte de su esposa: ‘Algunos dolores de cabeza son más que eso’

Isaiah Washington compartió la noticia de la muerte de su esposa en un comunicado de Instagram. (Foto: Shutterstock)

Isaiah Washington, actor de Grey’s Anatomy, confirmó la muerte de su esposa, Jenisa Garland, quien falleció en junio de 2025 después de sufrir un derrame cerebral. El famoso mantuvo la noticia en privado durante más de un año y fue hasta octubre de 2026 cuando decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido.

La pareja estuvo casada durante 29 años y tuvo tres hijos. De acuerdo con intérprete del doctor Preston Burke, Garland colapsó repentinamente el 31 de mayo de 2025 y murió nueve días después, el 9 de junio, tras no recuperarse del derrame.

El actor de Grey’s Anatomy ocurrió a través de una publicación en redes sociales, donde Washington también aprovechó para hacer una advertencia sobre la importancia de prestar atención a ciertos síntomas, particularmente cuando se presentan dolores de cabeza intensos o inusuales.

isaiah washington interpretó a Preston Burke en la serie 'Grey's Anatomy'. (Foto: Shutterstock)

¿Qué dijo Isaiah Washington sobre la muerte de su esposa?

En su publicación, Isaiah Washington recordó a Jenisa y explicó las circunstancias que rodearon su muerte, ocurrida más de un año antes de que decidiera compartir la noticia con sus seguidores.

El actor señaló que su esposa se desplomó de manera repentina y posteriormente sufrió un derrame cerebral hemorrágico masivo del que no logró recuperarse. También reconoció que la noticia representó un fuerte impacto para él y para el resto de su familia.

Washington aprovechó el mensaje para pedir a sus seguidores que no minimicen los dolores de cabeza o las migrañas, pues, según advirtió a partir de la experiencia que vivió con su esposa, pueden ser una señal de algo más grave.

También explicó que había mantenido la muerte de Jenisa en privado porque ella era una persona extremadamente reservada. Garland dejó tres hijos: Isaiah, Tyme e Iman, quienes, de acuerdo con Washington, continuarán con el legado de su madre.

“Los rumores son ciertos, mi esposa de 29 años murió el 9 de junio de 2025 (...) Algunos dolores de cabeza no son solo eso o migrañas, pueden ser mucho peores y una señal de advertencia, tómalos en serio”, se lee en el post de Instagram.

¿Quién es Isaiah Washington?

Isaiah Washington es un actor estadounidense que alcanzó gran reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie Grey’s Anatomy.

En la producción creada por Shonda Rhimes interpretó al doctor Preston Burke, un reconocido cirujano cardiotorácico del Seattle Grace Hospital. Washington formó parte del elenco principal durante las primeras tres temporadas de la serie, entre 2005 y 2007.

Su personaje mantuvo una relación sentimental con Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh, una de las historias más importantes de las primeras temporadas. Burke y Cristina llegaron incluso a comprometerse, aunque su boda terminó cancelándose después de que él abandonara a la doctora frente al altar.

Washington salió de Grey’s Anatomy en 2007 después de una polémica relacionada por un insulto homofóbico contra su compañero de reparto T.R. Knight. Posteriormente ofreció disculpas por sus comentarios y regresó brevemente a la producción en 2014.

Después de su salida, el actor continuó trabajando en televisión y cine. Entre sus proyectos posteriores se encuentran The 100, donde interpretó a Thelonious Jaha, y P-Valley.

En marzo de 2023, Washington anunció su retiro anticipado de la actuación. En aquel momento aseguró que había decidido alejarse de la industria después de esta polémica y tras recibir críticas.