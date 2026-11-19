Gina Hinojosa se reunió con alguaciles fronterizos de Texas, y prometió mantener la seguridad en la frontera con México.

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, declaró que durante su gestión la frontera con México seguirá segura, y lanzó una advertencia a los cárteles que operan en la zona.

“Quiero ser clara: la frontera es segura y seguirá siéndolo bajo mi liderazgo. Existe mucha desinformación por parte de los cárteles (del crimen organizado) que buscan aprovecharse de las personas vulnerables. Como gobernadora, me comprometo a apoyar a nuestros alguaciles fronterizos para mantener a los texanos a salvo”, declaró Hinojosa.

La mujer, que será la primera gobernadora demócrata en décadas para Texas, realizó dichas declaraciones tras una reunión con los 16 alguaciles de ambos partidos de las comunidades fronterizas.

Con ello, no dio detalles específicos sobre su política en materia migratoria.

El encuentro fue celebrado por el representante Richard Peña, quien organizó la reunión y reconoció a Hinojosa por priorizar la seguridad de las comunidades fronterizas.

Alguaciles de condados como Terrell e Hidalgo reconocieron el desafío de las comunidades fronterizas, y agradecieron a la gobernadora por el compromiso y la escucha de sus necesidades.

¿Adiós a la operación estrella solitaria? Así planea Gina Hinojosa proteger la frontera

Luego de una gestión de Greg Abbot dedicada a imponer fuertes controles fronterizos con la operación estrella solitaria, una estrategia para contener la inmigración y la trata de personas con controles migratorios estrictos.

Gina Hinojosa se ha mostrado en contra de la brutalidad de algunas medidas, e incluso calificó la operación como “un despilfarro”, de acuerdo con una entrevista que dio a The New Yorker en octubre.

La gobernadora electa de Texas incluso criticó que buena parte del dinero gastado para dicha operación terminó en contratos sin licitación, y mucho fue a parar en donantes de Greg Abbot.

Con ello, se espera que se contenga el gasto en contener la migración. Además, se pronunció en contra de las redadas del ICE, que han provocado las muertes de personas migrantes.

Pese a su reclamo, ha reconocido que es debido a Donald Trump que se redujeron los cruces migratorios ilegales, pero agregó que la postura de la mayoría de los texanos es que las personas migrantes se queden en EU si cumplen ciertos requisitos.

Con información de The New Yorker.