¿Festejará resultado de elecciones en EU? Sigue la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el informe especial del Plan Michoacán, que ya cumple un año.

La presidenta Claudia Sheinbaum abre su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 4 de noviembre, que incluye la sección ‘Detector de mentiras’.

Se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los resultados de las elecciones en EU, en las que los demócratas ‘arrasaron’ con la Cámara de Representantes y el Senado, en lo que analistas interpretan como un ‘voto de castigo’ a Donald Trump por su manejo de la economía.

Las elecciones en EU tuvieron una serie de resultados históricos con las victorias de Xavier Becerra y Gina Hinojosa, políticos con raíces mexicanas y que fueron electos como gobernadores de California y Texas, respectivamente.

La ‘mañanera’ de este miércoles 4 de noviembre también incluye un informe especial sobre el Plan Michoacán, la serie de apoyos y operativos que Sheinbaum anunció para el estado después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum HOY?

El Gabinete ampliado de la presidenta explicó una serie de acciones hechas en Michoacán, desde apoyos económicos hasta operativos de seguridad.

Este fue el informe de cada secretario:

Alicia Bárcena: Se invirtieron 168 millones de pesos para producción forestal. 107 millones de pesos se dirigieron a la producción de resina.

Luz Elena Gónzalez: Se concretaron 1 mil 256 obras de electricidad con lo que se alcanzó “la cobertura universal” en el estado, con una inversión de 508 millones de pesos.

Josefina Rodríguez Zamora: La funcionaria destacó que el turismo en Michoacán aumentó en 10.1 por ciento en el periodo enero-agosto. La llegada de 2.4 millones de turistas dejó una derrama económica de 186 millones de dólares.

Marath Bolaños: Destacó la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, un documento que garantiza que los trabajadores del sector agrícola en Michoacán cuenten con seguridad social.

El secretario informó también que la ampliación de Jóvenes Construyendo el Futuro enlazó a 12 mil 294 beneficiarios en actividades de capacitación.

Efraín Morales: El titular de la Conagua dio detalles del saneamiento del Lago de Pátzcuaro, con la construcción de 116 colectores para evitar la contaminación por descarga de aguas de drenaje, y la construcción de 10 plantas de tratamiento.

Leticia Ramírez: La secretaria dijo que en lo que va de 2026, se han invertido más de 30 mil 400 millones de pesos en programas del Bienestar, incluyen a 629 mil beneficiarios de la Pensión del Bienestar y 136 mil derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar.

Mario Delgado: El secretario de Educación informó que hay más de 795 mil estudiantes que reciben algún tipo de beca, desde el nivel básico hasta el superior, con una inversión de 5.7 mil millones de pesos.

Zoé Robledo: El director del IMSS explicó que se construyen dos nuevos hospitales en Villas de Pedregal, en Morelia, y en Zitácuaro. Además, se han hecho 3 mil 266 cirugías de cataratas.

Rommel Pacheco: El titular de la Conade informó de la inversión de 16.7 millones de pesos para la realización de 258 eventos, que han beneficiado a 182 mil 859 personas. A través del programa ‘Ponte Pila’, se han invertido 3.8 millones de pesos con la participación de más de 121 mil personas.