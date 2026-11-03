Aprobación de 69% a Sheinbaum en octubre: Encuesta EF

La aprobación ciudadana al trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum registró 69 por ciento en octubre, de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero , la cual arroja un 31 por ciento de desaprobación.

En los rubros de desempeño de gobierno a los que se da seguimiento, la variación en apoyos sociales fue muy similar a la aprobación, bajando la opinión favorable dos puntos, de 68 a 66 por ciento en el mes.

(El Financiero)

En el ámbito del manejo de la economía , la variación a la baja fue de tres puntos, al pasar de 49 a 46 por ciento, empatando el nivel más bajo en lo que va del año con lo observado en junio pasado, cuando también fue 46 por ciento.

(El Financiero)

En seguridad, corrupción y crimen organizado , rubros en los que se ha observado más volatilidad en lo que va de la gestión de Sheinbaum, la disminución en las opiniones favorables fue más marcada: 10 puntos a la baja en seguridad, de 27 a 17 por ciento, aunque este último había sido el nivel en los meses anteriores al brinco de septiembre; siete puntos en crimen organizado, de 20 a 13 por ciento, también regresando al nivel previo a septiembre, y cuatro puntos en corrupción, de 22 a 18 por ciento, manteniéndose en los niveles de los últimos meses.

Encuesta (El Financiero)

El seguimiento de la encuesta a la relación bilateral con Estados Unidos muestra una caída en la opinión de que la presidenta Claudia Sheinbaum está llevando una buena o muy buena relación con su homólogo, Donald Trump , al bajar de 42 a 34 por ciento; mientras que la opinión de que las negociaciones del T-MEC , el tratado comercial, van bien pasó de 60 a 54 por ciento, manteniendo una mayoría optimista.

(El Financiero)

Encuesta (El Financiero)

Por otra parte, el porcentaje de personas que cree que el país debe colaborar más con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado ha ido creciendo, al pasar de 23 por ciento en enero pasado a 28 por ciento en julio y, finalmente, a 35 por ciento en octubre.

La opinión mayoritaria de que hay que defender la soberanía y no dejar que Estados Unidos se meta en los asuntos internos registró 59 por ciento en el mes de octubre, un nivel más bajo que 76 por ciento registrado el primer mes del año o de 85 por ciento observado en julio de 2025.

Encuesta (El Financiero)

Una tendencia similar se observa en la opinión respecto al uso de fuerzas militares de Estados Unidos para combatir a grupos criminales en México : el desacuerdo se mantiene como una sólida mayoría, pero bajando gradualmente de 78 por ciento en enero a 64 por ciento en octubre, mientras que el acuerdo subió de 21 a 33 por ciento en ese mismo periodo.

(El Financiero)

Comicios estadounidenses

De acuerdo con la encuesta, las elecciones intermedias que hoy se celebran en Estados Unidos interesan mucho o algo a 38 por ciento de la población entrevistada, prácticamente el mismo nivel que se registró previo a las elecciones de 2024 en ese país, cuando resultó electo Donald Trump para un segundo mandato.

El 64 por ciento de las personas cree que Trump saldrá debilitado de estos comicios , 20 por ciento lo ve fortalecido y 16 por ciento no expresó una opinión.

(El Financiero)

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 15 al 20 de octubre de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.