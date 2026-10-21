Economía de México se fortalece y apunta a un avance de 3.7 por ciento en septiembre

La economía mexicana aceleró su marcha en los últimos meses y apunta a un crecimiento anual de 3.2 por ciento en agosto y de 3.7 por ciento en septiembre, que sería el mayor avance en tres años.

De acuerdo con analistas, este dinamismo superó lo previsto y respondió a un mejor desempeño de las manufacturas y la inversión, lo que podría reflejarse en un mayor crecimiento en todo el año.

Con base en las cifras del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), del Inegi, la economía perfila una expansión anual de 3.4 por ciento en el tercer trimestre, la más elevada desde el tercer trimestre de 2023. En su comparación mensual, se estima un avance de 0.5 por ciento en agosto y de 0.1 por ciento en septiembre.

“Este desempeño estaría apoyado por el mayor dinamismo de la actividad industrial , particularmente de las manufacturas y la construcción, que han ganado relevancia como soportes del crecimiento”, dijo Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver.

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, explicó que las cifras confirmaron el punto de inflexión observado desde julio, con un avance generalizado en la industria y los servicios, con un consumo sólido y una inversión al alza.

Eduardo Valle, economista de Grupo Coppel, advirtió que, si bien en agosto la industria registró un avance importante impulsado por la obra pública y la manufactura, la reciente caída en la producción automotriz apuntó a un posible debilitamiento del sector secundario en septiembre, por lo que no descartó un resultado definitivo menor.

Consideró que la reactivación de la inversión todavía requiere de mayor respaldo por parte de las empresas para evitar depender exclusivamente de la parte pública, que tiene menos peso.

“Los indicadores apuntan a un proceso de reactivación que permitiría crecer alrededor de 1.6 por ciento en 2026; sin embargo, esta recuperación no está plenamente consolidada y la inversión privada debe asumir un papel complementario para dar continuidad a la expansión económica”, explicó.

(El Financiero)

Mejorarían expectativas de la economía en México

Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, señaló que si se materializan las cifras del Inegi, se tendría un tercer trimestre mejor de lo esperado, y eso podría llevar a revisiones al alza para el crecimiento económico , no muy cuantiosas, pero sí de 10 o 20 puntos base.

“Hay dos factores a futuro que son importantes en la actividad económica: una implementación más clara del plan de infraestructura , que puede ayudar a empujar la producción industrial, y el acuerdo interino a fines de año o principios del próximo del T-MEC , que te puede llevar a bajar la incertidumbre y a lo mejor a mejorar las perspectivas de inversión que han estado mermadas”, indicó a El Financiero TV.

Por su parte, James Salazar señaló que probablemente los analistas suban sus expectativas de crecimiento para todo el año y consideró que hay más probabilidades de que el Producto Interno Bruto (PIB) quede por arriba del 1.5 por ciento y cierta posibilidad de alcanzar niveles cercanos al 2 por ciento.

“Seguiremos observando buenas dinámicas; la inversión ha repuntado y muestra una tendencia favorable. Es factible sostener el crecimiento, aunque parte de la explicación responde a bajas bases de comparación, ya que el último trimestre del año pasado fue el más fuerte, a diferencia del tercer trimestre que tuvo una caída; entonces, en el cierre del año ya no se verá tan favorecido el indicador”, señaló Salazar.

“Con menores bases en estos meses de fuerte avance, no podemos esperar el mismo ritmo para el resto del año, pero la dinámica actual sí anticipa expansiones relevantes en construcción, exportaciones e industria manufacturera ”, agregó.

Eduardo Valle señaló que de cara al cierre de 2026 y hacia 2027, existen factores que podrían beneficiar el crecimiento, entre ellos las ventajas arancelarias frente a Estados Unidos, una menor incertidumbre comercial tras la revisión del T-MEC , condiciones monetarias estables y el avance de la masa salarial por encima de la inflación, proyectando un avance de 2.1 por ciento para 2027.